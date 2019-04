Mircea Cosma face dezvăluiri incendiare! Cum a fost îngenuncheată România. George Soroș, implicat direct: 'Lovitura principala a început la Cluj'

Mircea Cosma, fost preşedinte CJ Prahova, a vorbit despre modul în care a fost dusă lupta anticorupție în România. Fostul președinte de Consiliu Județean susține că dosare întocmite de instituțiile din România fac parte dintr-un plan mult mai mare de înlăturare din joc a oamenilor „patrioți”, care au pregătire astfel încât să fie înlocuiți cu „oameni care nu știu ce înseamnă patrie, ideal național, interes național, ce e românism”. Potrivit lui Cosma acțiunea ar fi început la Cluj cu fostul președinte de Consiliu Județean, Horea Uioreanu.

Mircea Cosma: "Ca unul care am trait in copilarie ce i s-a intamplat tatalui meu, vreau sa va spun ca ceea ce s-a intamplat in Romania, in perioada 2005-2018, depaseste cu mult ceea ce ne-am inchipuit noi ca se poate intampla si cat de mult pot sa evolueze rautatea, incultura si prostia in capul unora. Daca ne uitam pe esenta programului Minerva, pe care nu l-am facut eu, ci face parte dintr-o strategie de globalizarea a unor oameni dovediti ca sunt condusi de un celebru multimiliardar, nu are rost sa comentez, ne dam seama ca acest program a urmarit si judetele bogate si foarte bogate ale Romaniei", a explicat Mircea Cosma în emisiunea România 2019, moderată de Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Cozmin Gușă: "Programul Minerva este generat si de catre George Soros, ca sa spunem lucrurilor pe nume".

Mircea Cosma: "Programul Minerva este ceea ce s-a intamplat si pe vremea lui Hitler. Se cauta fiii unei natii, care au pregatire, experienta si care sunt patrioti si sunt scosi din joc. In locul lor vin oameni care nu stiu ce inseamna patrie, ideal national, interes national, ce e romanism".

Cozmin Gușă: "Si una dintre uneltele prin care se poate face asa ceva este genul acesta de unitate militara specializata, care tinteste la comanda".

Mircea Cosma: "Intr-adevar, a existat o lista, care tinteste judetele puternice. Pentru ca aceasta actiune trebuia sa paralizeze si cele 10 judete care duc in spinare Romania. Prahova duce 4 sau 5 judete, Clujul, Iasiul si Constanta duc la fel. Daca va uitati, o sa observati ca lovitura principala a inceput la Cluj, cu presedintele CJ, Uioreanu (n. r.: fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, care a fost condamnat pentru corupție), dupa care a continuat la Constanta, Prahova, Timis, Dolj, Brasov si asa mai departe. Nu am auzit ca ar fi probleme la Calarasi, la Ialomita, Giurgiu, judete care sunt cu 220.000 de locuitori si contributia lor la PIB este foarte mica. Si, atunci, pentru ca nici noi nu am stiut ca puterea aleasa nu mai conduce Romania, ci o conduc uneltele unora si altora, care isi bat joc de puterea aleasa si aici l-au avut campion pe Basescu in distrugerea prestigiului si a prestantei puterii alese in Romania. Eu am o declaratie a fostului sef al SRI, Marin Constantin, care recunoaste. La momentul respectiv, l-a trimis ca sa il ajute pe procuror cu o solicitare de date catre SRI Ploiesti. Solicitarea, in acord cu protocolul incheiat intre institutii, parchet si SRI. Tot el spune ca i-a prins pe 3-4 ofiteri in biroul lui Negulescu, facand dosarul lui Mircea Cosma. Celebrul "Portocala". Ofiteri de-ai sai. Si ii nominalizeaza: Pruna Eugen, care astazi este consilierul primarului Ploiestiului, ca a iesit la pensie si nu ii ajunge pensia, Tomescu Georgiana si Teodorescu Valentin, care astazi este prim-procuror la Campina si care normal ca trebuia sa ii ia pe Onea si pe Negulescu acolo, cu serviciul".