Adrian Mutu iese la rampă, după ce s-a scris că ar deține clinica în care a fost sedat copilul de 4 ani: 'Dacă pot sa ajut cu ceva, le stau la dispoziție'

Un copil de patru ani din Piteşti a intrat în stop cardio-respirator în urma unei anestezii făcute la o clinică stomatologicădin Pitești şi a murit, miercuri seară, la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitală. O parte a presei, în căutarea senzaționalului, a scris că respectiva clinică ar face parte din investițiile lui Adrian Mutu și că actualul selecționer al naționalei de tineret este rudă cu patronii firmei și că a contribuit cu bani la ridicarea acesteia.

Mutu a decis să vorbească despre subiect și a explicat că nu are nicio legătură cu clinica.

”De obicei nu vorbesc despre lucrurile care se scriu legat de mine, dar in acest caz deosebit de grav in care un copilaș și-a pierdut viața chiar nu pot fi indiferent și nu o sa accept tot felul de minciuni și insinuări!

Vreau sa va spun ca sa știți direct de la mine si in special doresc sa asigur părinții ingerasului ca acești oameni nu au nicio legătura de rudenie cu mine, nici măcar nu-i cunosc personal și sub nici o forma nu am investit in aceea clinica stomatologica!!!

Am vorbit personal mai devreme cu autorul articolului din Evenimentul Zilei, Sandra Salagean și am înțeles greșeala ( CONFUZIA DE NUME CARE S-A PRODUS) și mi-a promis ca in afara de acest articol de mai jos va mai scrie unul în care sa ne explice tuturor mai pe larg ce s-a întâmplat și ce a determinat-o sa ma incrimineze in acest caz delicat.

Cu astea spuse, vreau sa transmit părinților copilașului sincere condoleanțe și dacă pot sa ajut cu ceva le stau la dispoziție.”, a explicat Adrian Mutu.

Poliţia Judeţeană Argeş a transmis că urmează a fi schimbată încadrarea juridică în cauză, noua încadrare fiind aceea de ucidere din culpă.

Colegiul Medicilor Stomatologi a anunţat că s-a autosesizat în cazul copilului de 4 ani care a decedat în urma anesteziei făcute la o clincă stomatologică din Piteşti.

