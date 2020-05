Adrian Năstase: 75% din PSD sunt de acord cu formula 'ciuma roșie'?

Fostul premier PSD Adrian Năstase a apreciat joi că decizia CNCD legată de expresia 'ciuma roșie' deschide calea spre 'm...e PSD' și a atras atenția asupra votului reprezentanților propuși de social-democrați în acest caz.

„Ieri, Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a adoptat 18 hotărâri. Mi-au atras atentia hotărarile 4, 7 si 14. Desi, merită să cititi Comunicatul CNCD in intregime. Are mult haz si multe contradictii intre hotărarile pronuntate.

Mai intai, un comentariu despre hotararile 4 si 7. Colegiul director a decis că utilizarea formulei „ciuma rosie”, de catre premierul Ludovic Orban si de către europarlamentarul Rares Bogdan se incadreaza in limitele libertătii de exprimare. Cu această hotărare, CNCD a abdicat, in opinia mea, de la misiunea de construire a unei societăti civilizate, care să aibă ca modele lideri cu tinută democratică. După această decizie, in numele libertătii de exprimare vor fi posibile orice fel de excese de limbaj – de ce nu si „bozgor”, „cioară”, „muie PSD” (chiar dacă formula asta este discriminatorie – de ce numai celor de la PSD?), nazist, etc.

A doua observatie este legata de „resetarea” PSD. Partidul social democrat are in CNCD patru reprezentanti. Votul a fost de 7-1, ceea ce inseamnă că trei dintre ei au fost de acord cu utilizarea acestei formule. Deci 75%. Nu stiu din ce motive. Poate pentru ca in vară se va pune problema reinnoirii mandatelor?”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

„Genial, nu? In definitiv, si nazistii foloseau formula asta…”, a mai apreciat acesta.

EXTRASE din decizia CNCD:

„….4. Afirmațiile domnului Ludovic Orban: „Toată ciuma roșie, toți cei care se băteau cu cărămida în piept că ei fac referendumul pentru familie, arătându-și ca niște farisei credința, dar nu în Dumnezeu, ci în idolul la care nu au voie să se închine, s-au dus și au sărbătorit la nuntă, sfidând pe toți românii care cred în Dumnezeu, care respectă tradiția bisericii și care țin în această perioadă postul Paștelui. Ăștia nici atei nu sunt, ci mai degrabă sunt păgâni și nu mai au voie să conducă România”, se încadrează în limitele libertății de exprimare și este protejată de art. 10 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

Hotărâre adoptată cu 7-1 voturi.

…7. Folosirea apelativului de „ciumă roșie” de către domnul Rareș Bogdan nu reprezintă faptă de discriminare, se încadrează în limita libertății de exprimare și este protejată de art. 10 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

Hotărâre adoptată cu 7-1 voturi.”

