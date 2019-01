Adrian Năstase, atac neașteptat la Klaus Iohannis: A fost JENANT

Fostul premier Adrian Năstase transmite un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor. El a explicat că a urmărit discursul președintelui Klaus Iohannis, pe care îl cataloghează drept ”jenant” și lipsit de înălțime.

”Dupa sarbatorirea a 100 de ani de la Marea Unire, iata, sarbatorim acum 160 de ani de la Mica Unire, din 1859.

Exista unele trasaturi comune intre cele doua momente semnificative de istorie romaneasca: folosirea inteleapta a conflictelor militare si a negocierilor ulterioare precum si utilizarea diplomatiei internationale ca instrument ce a implicat elita intelectuala a romanilor. Acestea in contextul construirii consensuale a unei aspiratii nationale clare.

Intr-o alta ordine de idei, ieri, am fost la Brasov. M-am oprit o clipa in parcul central al orasului pentru a admira, inca o data, statuia in bronz a lui Nicolae Titulescu, realizata de Doru Dragusin. Fundatia noastra s-a oferit sa doneze o statuie asemanatoare, sculptata insa in marmora, pentru a fi instalata la Chisinau. Consiliul municipal se va pronunta saptamana viitoare asupra acestei donatii.

PS Jenant discursul lui Klaus Johannis de la Iasi. Lipsit de inaltime…”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal./