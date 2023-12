Adrian Năstase dă alerta înainte de Anul Nou: Ungaria a făcut alianțe puternice cu Rusia. China, Polonia, Serbia și Turcia

Fostul premier al Românie Adrian Năstase atrage atenția că România nu mai are alianțe noi pe plan internațional. Năstase spune că Ungaria, deși e țară NATO și membră UE, a legat puternice relații cu țări precum China sau Rusia.

Iată ce scrie Năstase pe blogul său:

"Vom trece, in noaptea asta, intr-un an nou. Nu stim ce ne asteaptă. Continuarea razboaielor actuale, noi conflicte, scandaluri legate de alegeri? Vom vedea…

Se vor implini douăzeci de ani de la alegerile din 2004 si de la incheierea mandatului meu de premier. Sigur, acesta e un calendar personal. Dar nu mă pot impiedica să mă gândesc cum ar fi fost acesti ani dacă, atunci, ar fi fost altfel.

Preocupati de accidentele noastre de masini, de can-canurile vedetelor, de ce mai oferă DNA-ul inainte de alegeri, pierdem din vedere „desenul” mare, modificările plăcilor tectonice din lume si perspectiva pe termen lung. Nu este cazul să dezvolt subiectul aici. Poate că nu e cel mai bun exemplu dar, la 1 septembrie 1939, când s-au trezit, polonezii au văzut tancurile germane sub ferestrele lor. Si poate să mai adaug faptul că, in timp ce noi ignorăm variante complementare de securitate, Ungaria – tară NATO, ca si noi -, a stabilit relatii strânse cu China, Turcia, Polonia, Rusia, Serbia. Avem strategii post-război in conflictul Rusia-Ucraina?

Nu vreau să vă propun astăzi teme pesimiste. Cred insă că, pentru a fi optimisti, avem nevoie de intelepciune in fiecare zi si de lideri cu viziune".