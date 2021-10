Adrian Năstase, despre Guvernul Cîțu: 'Se va face oare cândva o anchetă privind eventualele comisioane?'

Fostul premier al României, Adrian Năstase, face o analiză despre criza în care se află în aceste momente țara. El este de părere că un rol major în blocajul actual în are președintele Klaus Iohannis, iar configurația Parlamentului încurcă și mai mult situația.

Redăm mai jos analiza lui Adrian Năstase, publicată pe blogul personal:

„Regimul Iohannis – intre haos si dezastru

De fapt, este situatia României sub regimul Iohannis. Haosul politic se asociază cu dezastrul economic si social, cu situatia catastrofală din spitale si din scoli, cu criza energetică, cu pierderea increderii in institutiile statului. Guvernul „incendiar” al lui Citu ar vrea să continue cu politica imprumuturilor enorme pentru peticirea bugetului (se va face oare candva o anchetă privind eventualele comisioane?).

In timpul ăsta „toate scenariile sunt pe masă” (părerea mea este că sunt „sub masă”). Lipsa de interes a partidelor pentru preluarea guvernării dovedeste că situatia este catastrofală. PNL a aruncat prosopul, neprezentand niciun candidat de premier, PSD nu are nici un interes să intre la guvernare in starea de dezastru actuală. AUR se amuză, folosind anti-vaccinistii pentru a-si mări cota de piată. UDMR vrea in continuare la guvernare, stiind că cel mai bun guvern pentru ei este un guvern slab. Iar USR joacă poker cu Iohannis, in perspectiva alegerilor din 2024.

Ce fac in timpul ăsta #rezistii. Unii ne amintesc că si in urmă cu 20 de ani, la noi, era rău, altii ne explică cum stau lucrurile acum in Europa si in America (someri, homelessi, discriminări, politisti răi, imigranti, farma lacome). Oricum, după ce ii citesti pe Drăghicescu, Rădulescu-Motru, Ralea, intelegi mai usor de ce la noi rata de vaccinare este la jumătate fată de majoritatea statelor occidentale. Si de ce sărăcia si lipsa de sperantă măresc cozile la procesiunile religioase.

Ce e de făcut?

Situatia este blocată. Configuratia parlamentului si rolul nefast al lui Iohannis, care a invrajbit partidele, fac improbabilă realizarea unei majorităti parlamentare stabile. Lipsa de incredere reciprocă a liderilor politici si a acestora in Iohannis blochează orice negocieri serioase. Alegerea teleghidată a lui Catu in fruntea PNL a facut si mai dificil acest proces. Blocajul este determinat de configuratia parlamentului. De aici, solutia teoretică – reconfigurarea parlamentului prin alegeri anticipate sau revenirea la sistemul electoral antebelic cu primă electorală (stiu că CCR este impotrivă da, in Grecia, acest sistem functionează). Sau ridicarea pragului electoral la 10% pentru a se ajunge la un sistem bipartid (model american sau britanic). Sau, eventual, renuntarea la sistemul semiprezidential (care a produs regimurile Băsescu si Iohannis) in favoarea unui regim parlamentar.

Deocamdată, urmăresc cu interes comentariile #rezistilor pe blogul meu care vor să rămână si cu sufletul in rai. Iar eu mă bucur când cineva imi aminteste că in perioada 2000-2004 s-au creat sute de mii de IMM-uri si că niciuna nu a dat faliment in perioada aceea. Iar datoria publică a statului era de 4 ori mai mică decât cea actuală”, a spus Adrian Năstase, pe blogul său personal.

Vezi și: De la Guvernul Meu, la Guvernul Curcubeu .