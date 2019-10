Adrian Năstase, despre situaţia politică: La Bucureşti, timpul stă în loc. Orban încearcă să încropească Guvernul Cioloş 2

Adrian Năstase, fost premier şi fost preşedinte al PSD, comentează situaţia politică internă, comparând efoturile de formare a unui nou guvern cu Guvernul Cioloş sau Guvernul CDR. Năstase enumeră şi principalele evenimentele de politică externă, faţă de care România pare nepăsătoare.

"Uneori, e greu să vezi cerul privind doar ce se intâmplă in apropiere. Zilnic, urmărim „carul” cu „răsturnări de situatii” de la Caracal, accidente de masini, imagini „care ne pot afecta emotional”. Mai nou, urmărim si aventurile premierului desemnat in incercarea de a incropi guvernul Ciolos 2 sau CDR 2, cum doriti.

In timpul ăsta, in Hong Kong sunt testati „luptătorii pentru democratie”, după ce a trecut etapa „luptătorilor pentru libertate” din diferite „maidane”. In Siria, trupele turcesti au intrat pentru a crea un „cordon de securitate” pe o adâncime de 30 km! Zidul de la granita SUA/Mexic inaintează. Supapa de la granita Turciei s-ar putea deschide pentru a umple Europa cu imigranti. Comisia europeană este nedecisă intre „penalii” buni si „penalii” răi. Personajul cel mai amuzant este Boris Johnson care a suspendat o vreme parlamentul si are o idee fixă in legătură cu Brexitul, in 31 octombrie. Rusia vrea să explice tărilor din Europa de est cum au fost eliberate in 1944, uitând insă să explice cum au fost ocupate după aceea. Presedintele Putin, in baza sanctiunilor UE si ale SUA, incheie zeci de intelegeri economice cu Ungaria, unde va face o nouă vizită in curând. China isi vede de proiectele sale, nu doar in Asia si Pacific.

La Bucuresti, timpul stă in loc. Guvernul Orban contează pe sprijinul combinat al unor lideri care au interese divergente – Băsescu, Tăriceanu, Ponta, Barna, Kelemen. Nu a fost prea clară strategia lui Iohannis. Vom vedea. Până se va găsi o solutie, vă recomand flori de ginkgo biloba", scrie Adrian Năstase pe blog.