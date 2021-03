Adrian Năstase face instrucție cu PSD: 'Eu, dacă aș fi Marcel Ciolacu, mi-aș pune geaca roșie și aș ieși în fața Guvernului'

Fostul premier și lider PSD Adrian Năstase a avansat miercuri, la România TV, noi propuneri de acțiuni pentru social-democrații aflați în opoziție, după ce și-a criticat foștii colegi pentru strategia politică din ultima perioadă.

„Este important sa intelegem ca au existat nemultumiri si la 10 august, asa cum exista si acum. Unele nemultumiri au fost manipulate si atunci. Romania este din ce in ce mai divizata si oamenii asteapta solutii si nu stiu prea bine cum sa le obtina. Partidele au o cota de incredere foarte mica. Ma uita la PSD ca nu stie daca e bine sa participe la aceste demonstratii de strada sau nu. Eu, daca as fi in locul lui Marcel Ciolacu, as pune o geaca rosie pe mine si as iesi sa dau o declaratie in fata Guvernului. Nu neaparat sa ma asociez cu altii sau cu alte tipuri de nemultumiri, ci pentru a arata ca e nevoi de o dezbatere serioasa.

Ca sa intru intr-un alt registru, iata ca a venit momentul ca propunerile de daramare a gardului de la Parlament, Guvern, Cotroceni, sa fie puse in aplicare. Au fost legi in acest sens, a fost un entuziasm 10 ani ani pentru aceste initiative. Iata ca este un moment foarte potrivit pentru aceste initiative. Parlamentarii PSD sa ia initiativele de acolo de unde se afla si sa le sustina. Doar prin reducerea la absurd si prin a arata cat de stupide sunt unele initative ale celor de la putere se poate demonstra ca ei nu meritau sa ajunga la putere.

Dincolo de operatiuni rituale cu motiuni, e nevoie de actiuni mult mai puternice”, a declarat Adrian Năstase, miercuri seară, la România TV.