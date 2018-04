Adrian Năstase intervine în scandalul zilei: 'Guvernul NU este obligat să se consulte cu preşedintele'

Adrian Năstase intervine în scandalul generat de refuzul premierului Viorica Dăncilă de a participa la consultările cerute de preşedintele Klaus Iohannis. Fostul premier PSD reia o explicaţie din 2014, destinată pe vremea respectivă lui Băsescu.

"In urma cu patru ani, intr-o alta situatie, am explicat pe blog sensul articolului 86 din Constitutie („consultarea guvernului”). Am facut atunci lucrul asta pentru Traian Basescu. Fac acelasi lucru – probabil tot atat de inutil – pentru Klaus Johannis. Am dat si un argument de autoritate – opinia unui bun specialist in drept constitutional, fost consilier prezidential al lui Basescu, Stefan Deaconu", scrie Adrian Năstase pe blog.

"Aceasta (consultarea guvernului - n.r.) este, în mod evident o posibilitate pe care Preşedintele o are într-o astfel de situaţie. Este însă guvernul obligat să dea urmare unei astfel de cereri?

Pentru răspunsuri la aceste întrebări, am preferat să citez din studiul prof. Stefan Deaconu (fostul consilier al lui Traian Băsescu), din volumul coordonat de I. Muraru şi E.S. Tănăsescu, „Constituţia României, Comentarii pe articole”, ed. C.H. Beck, 2008, pag. 810-811:

„Textul constituţional se referă la consultarea Preşedintelui cu Guvernul doar ca la o posibilitate pe care Preşedintele o are. Această consultare nu este obligatorie. Nefiind obligatorie, înseamnă că nu se poate angaja răspunderea Preşedintelui în cazul în care acesta nu se consultă cu Guvernul.”

„Prin consultare se înţelege atât posibilitatea Preşedintelui de a cere părerea membrilor Guvernului asupra unor probleme de interes naţional, cât şi solicitarea unei opinii Guvernului bazate pe date şi informaţii pe care numai acesta le deţine datorită întregului său aparat administrativ pe care îl are în subordine. Prin consultare nu se poate considera o imixtiune a Preşedintelui în activitatea Guvernului. De altfel, textul constituţional prevede dreptul Preşedintelui de a se consulta cu Guvernul, dar nu şi obligaţia acestuia de a răspunde solicitării Preşedintelui.

Consultarea Guvernului de către Preşedinte poate fi făcută fie prin participarea Preşedintelui la şedinţele Guvernului şi în cadrul acestora să consulte membrii Guvernului cu privire la problemele urgente sau de importanţă deosebită ale statului, fie prin adresarea de scrisori către prim-miniştru.”", mai scrie fostul premier din perioada 2000-2004.

