Adrian Năstase, la moartea fostului ministru Hildegard Puwak: 'A suferit, nemeritat, calvarul anti-corupţiei'

Fostul premier Adrian Năstase reacţionează la vestea morţii fostului ministru al Integrării Europene din guvernul pe care l-a condus, Hildegard Puwak. Aceasta a murit vineri, 25 mai, la vârsta de 68 de ani.

"A murit Hildegard Puwak. Rolul ei in ceea ce priveste integrarea Romaniei in Uniunea Europeana nu va putea fi niciodata indeajuns subliniat. Nu cred ca am mai intalnit pe cineva atat de ordonat, de disciplinat, de corect in relatia cu colegii. Am lucrat impreuna si in opozitie si la guvern. Documentele pregatite, solutiile avansate erau impecabile.

Tocmai valoarea ei a transformat-o in tinta politica. A fost atacata murdar, familia ei a patimit. Din pacate. Dupa 2004, a suferit, nemeritat, calvarul „anti-coruptiei”. Un destin frant, un om competent mai putin in angrenajul economiei romanesti.

Dumnezeu sa o odihneasca!", scrie Adrian Năstase pe blog.

Hildegard Puwak a fost obligată să demisioneze din funcția de ministru și ulterior din PSD în urma începerii urmăririi penale de către PNA împotriva fiului său, Mihai Puwak, dar și a soțului, pentru deturnarea de fonduri europene în valoare de 150.000 de euro. La cîteva luni după demisia ministrului, PNA a închis dosarul. Acesta a fost redeschis de DNA în 2007, iar în 2009 atît fiul cît și soțul au primit pedepse cu suspendare.

