Adrian Năstase le bate obrazul liderilor PSD: Împlinirea vârstei de 90 de ani de către Ion Iliescu, marcată prin telefoane de complezență

Fostul premier PSD Adrian Năstase și-a exprimat miercuri „tristețea” față de atitudinea pe care au avut-o social-democrații la împlinirea de către Ion Iliescu a vârstei de 90 de ani. Năstase a făcut comparație cu felul în care liberalii l-au sărbătorit pe Mircea Ionescu Quintus.

„Trebuie să recunosc, ziua de ieri, pentru mine, a fost marcată de o anumită tristete. Am constatat, din nou, că liderii PSD nu stiu să-si onoreze trecutul. Implinirea vârstei de 90 de ani de către Ion Iliescu a fost marcată in grabă, formal, prin câteva telefoane de complezentă. Prin comparatie, am rememorat felul in care liberalii au decis, pe bună dreptate, să-l aniverseze, la diferite ocazii, pe Mircea Ionescu Quintus. Si stim, nimeni nu este sau nu a fost fără pată”, a scris Năstase pe site-ul său.

Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat că a discutat cu Ion Iliescu și i-a spus la mulți ani. Liderul interimar al PSD a mai dezvăluit că i-a transmis că este o situație politică încordată, iar președintele de onoare al partidului i-ar fi replicat să nu se plângă, deoarece așa e mereu în politică.

Ion Iliescu, fostul preşedinte al României între anii 1992-1996 şi 2000-2004, a împlinit, marți, 90 de ani.

Acesta a precizat, marți, că nu se mai simte ca la 19 ani, dar „capul îl are întreg” şi asta contează. Fostul preşedinte al României a declarat pentru Mediafax că îşi petrece ziua alături de soţie. „Ca la 90 de ani, nu-i ca la 19, dar e... Se adună multe. Dar deocamdată, capul e întreg. (Petrec - n.r.) cu soţia, nu facem nimic deosebit, dar răspund la telefoane. M-au sunat mulţi cunoscuţi, şi mai din tinereţe, şi mai din perioada de după Revoluţie”, a afirmat Ion Iliescu.