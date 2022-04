Adrian Năstase a răbufnit: 'Numele meu nu a fost menționat la 18 ani de la intrarea României în NATO!'

La 29 martie 2004, premierul de la acel moment Adrian Năstase semna aderarea României la NATO. La 18 ani de la acel moment istoric, fostul premier se arată dezamăgit că numele său nici măcar nu a fost menționat la ceremonia dedicată acestui eveniment la MApN, „M-am obișnuit să constat că unii foști colaboratori ai mei își redefinesc rolul în istorie”, punctează Adrian Năstase.

„S-au implinit 18 ani de la intrarea României in NATO. Iar in 3 aprilie s-a organizat o ceremonie la MAPN, cu prilejul sărbătoririi Zilei NATO. Au fost multe declaratii si a fost subliniată contributia unor politicieni la realizarea acestui obiectiv strategic al României. Numele meu nu a fost mentionat, probabil pentru că eram in Franta! M-am obisnuit sa constat că unii fosti colaboratori ai mei isi redefinesc rolul in istorie. Eu am sărbătorit la Paris, bând un pahar de whisky, asa cum am făcut in sedinta de la guvern, când am deschis sticla de whisky oferită mie de Lordul Robertson, cred că in 2003, după invitarea tării noastre, la Praga, să adere la Tratatul de la Washington. Am impărtit egal membrilor guvernului si am deschis-o doar după confirmarea aderării. Descoperim acum cât de importantă a fost acea decizie”, a spus Adrian Năstase, pe blogul său personal.

Cine a participat la ceremonia MApN

Duminică, 3 aprilie, cu prilejul sărbătoririi Zilei NATO, în unitățile Ministerului Apărării Naționale au avut loc ceremonii dedicate, în care a fost ridicat pe catarg drapelul național al României și drapelul Alianței Nord-Atlantice. Ministrul apărării naționale, Vasile Dîncu, a participat, începând cu ora 9.00, la o ceremonia militară. În paralel, la sediul Ministerului Apărării Naționale a avut loc o ceremonie similară, în prezența secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, și șefului Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu.

Context

În urmă cu 18 ani, la 29 martie 2004, România a aderat în mod oficial la NATO, prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul depozitar al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice, urmând ca, la 2 aprilie 2004, să aibă loc ceremonia arborării oficiale a drapelului românesc la sediul NATO. În baza Legii nr. 390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România se sărbătorește în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie. Ziua NATO este o sărbătoare publică dedicată democraţiei, spiritului european şi euroatlantic.