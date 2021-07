Adrian Năstase preconizează ruperea PNL-ului: 'Cu mânecile suflecate, spre propăsirea patriei'

Fostul premier al României, Adrian Năstase, realizează o analiză despre alegerile interne din PNL. El a observat modul în care Florin Cîțu a introdus în bătălia internă din partid conceptul „lupului tânăr”.

„Cu mânecile suflecate, spre propăsirea patriei

Florin Catu „tace si face”. Vorbeste putin, este hotarat, este progresist, ascultă muzică rock, stie să facă imprumuturi internationale , stie să nu răspundă la intrebările jurnalistilor. Cu alte cuvinte, este cool.

In plus, ii ascultă pe consultantii de imagine. Se prezintă bicolor – părul vopsit tinereste iar barba in culoarea intelepciunii. De asemenea, oferă imaginea truditorului – cu manecile suflecate, pe modelul lui Obama.

Campania pe care a pornit-o in interiorul partidului va impărti, in final, Partidul national liberal in doua – PNL/Aripa bătrână (fostii membri, de acum 30 de ani, ai Aripii tinere – care au mai imbătrânit) si PNLD (Partidul national Liberal Democrat), urmas al PDL-ului”, a spus Adrian Năstase, pe blogul său personal.

Tot în această cheie mai putem menționa și faptul că Ludovic Orban se prezintă drept un om al valorilor creștine, fiind alături de Biserică, de tradiție și familie. Vezi și: VIDEO - Florin Cîțu, despre discursul 'naționalist' rostit de Orban: 'Nu știu pentru cine vorbește' .