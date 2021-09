Adrian Năstase, răspuns tranșant: NU voi merge în partidul lui Dragnea/ Motivul din spatele deciziei

Fostul premier și lider al PSD, Adrian Năstase, a anunțat că nu va merge alături de Liviu Dragnea, în cadrul noului partid înființat de către acesta. Năstase susține că el respectă prea mult membrii PSD, oamenii care l-au susținut și de aceea nu va merge la niciun alt partid.

”Încep cu un răspuns la a doua întrebare. Eu, de-a lungul anilor, am fost membru de la înființarea FSN-ului. Am fost membru al acestui partid indiferent de denumirile ulterioare și, mai ales, mă consider membru fondator al PSD, pentru că în 2001 PDSR s-a unit cu PSDR, partidul domnului Cunescu și s-a format o entitate politică, după părerea mea modernă, și care a avut un rol important în realizarea unor obiective importante pentru România. După 2004, odată cu problemele pe care le-am avut în justiție, eu am renunțat la funcția de președinte executiv, dar am rămas membru. Mai târziu, după 2012, nu am mai fost nici măcar membru al PSD, din cauza regulilor interne ale ale partidului, dar am rămas în continuare atașat unui proiect la crearea căruia am avut un rol important. Am urmărit cu atenție, am fost alături de Partidul Social Democrat de-a lungul anilor și nu am dat curs niciunui alt tip de invitație de a merge la o altă formulă politică. Conducătorii partidelor pot fi mai buni, mai răi, mai eficienți, mai puțin eficienți, dar eu sunt legat de zeci sute de mii de oameni care au fost alături de mine la alegeri inclusiv la alegerile prezidențiale și de aceea, practic, mi-ar fi imposibil să merg la o altă formațiune politică.

Ăsta e răspunsul lung. Răspunsul scurt este nu. Nu voi merge la un alt partid, deși pot să devin membru al unui alt partid, dar nu voi face acest lucru din respect pentru sutele de mii de oameni care au fost alături de mine în perioade dificile și care au avut încredere în mine. Iar, sigur, vârsta devine din ce în ce mai mult un impediment pentru a face politică și sunt conștient de acest lucru.”, a spus Adrian Năstase, într-un interviu pentru Cetățeanul.