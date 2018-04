Adrian Năstase, replică ACIDĂ pentru o jurnalistă: 'În ceea ce-l privește pe Băsescu, nu mai insist. Este deja dus cu capul'

Fostul premier Adrian Năstase a postat pe blogul personal un mesaj prin care comentează teoria lansată de jurnalista Simona Badulescu despre posibila candidatură a liderului PSD Liviu Dragnea la prezidențialele din 2019.

„In ziarul „National”, din 10 aprilie, Simona Badulescu, sub titlul „PSD repeta prostia Nastase”, scrie, cu elegantă, despre riscul de amputare, de catre PSD, a prerogativelor prezidentiale, in perspectiva candidaturii Dragnea. Pe mine m-a miscat grija sa pentru viitorul prezidential al lui Liviu Dragnea dar fiind, probabil, mai tanara, nu stie ca am explicat in mai multe randuri, cine a avut initiativa modificarii duratei mandatului de presedinte.

Explic, din nou, doar pentru Simona Badulescu, acest lucru. In ceea ce-l priveste pe Basescu, nu mai insist. Il inteleg. Este deja dus cu capul si nu mai retine.

Avertisment pentru toţi fumătorii: Ce este INTERZIS să faci după ce mănânci

Constitutia din 2003 nu a fost o constitutie pentru mine ci pentru realizarea unui obiectiv major al Romaniei – aderarea la UE si NATO. Pentru acest obiectiv, a trebuit sa facem unele modificari in textul constitutional. Dupa votul din Camera Deputatilor asupra textului revizuit al Constitutiei, la 30 iunie 2003, spuneam ca, daca textul din 1991 reprezentase o constitutie a tranzitiei, textul din 2003 trebuia sa fie o constitutie a pre-aderarii, urmand ca, dupa 2007, textul constitutional sa fie modificat din nou, conform noului statut al Romaniei. Ceea ce nu s-a intamplat pana acum. Din motive pe care le stie USL.

In ceea ce priveste durata de 5 ani a mandatului prezidential, m-am hotarat sa anexez, din nou, la comentariile mele, Raportul Comisiei speciale parlamentare din care rezulta (punctul 18), ca amendamentul respectiv a fost depus de senatorul Iorgovan (care, din cate imi amintesc, nu avea o mare simpatie pentru mine si care, probabil, se gandea la un alt candidat al PSD pentru prezidentiale!), impreuna cu grupurile parlamentare PD si PNL !!!Intentia era de a separa „locomotivele” PSD de alegerile parlamentare. Am mai explicat faptul ca aceasta initiativa nu a fost a mea. Puteti citi ceea ce am scris pe aceasta tema, spre exemplu, pe acest blog, in 18 martie 2011 („Mandatul de 5 ani”), inclusiv promisiunea de atunci – „din acest moment, voi considera ca oricine mai lanseaza o astfel de minciuna este fie idiot, fie rau-voitor”. Honi soit qui mal y pense!

De aici scuzele pentru Simona Badulescu.”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.