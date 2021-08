Adrian Oros alocă 760 de milioane de euro doar pentru depozitare şi procesare în ferme

"Când am făcut analiza nevoilor şi analiza SWOT am constatat că deficitul balanţei comerciale este cauzat în primul rând de o slabă capacitate de depozitare şi procesare şi atunci foarte mulţi dintre fermieri, producători de materii prime - cereale boabe sau animale - preferă să vândă sub această formă fără să avem valoare adăugată şi noi să importăm hrană procesată cu mare valoare adăugată. Singura modalitate prin care ministerul poate interveni ca să schimbe această paradigmă este să sprijine consistent investiţiile în depozitare şi procesare. Şi facem acest lucru, alocând 760 de milioane de euro pentru doi ani de zile doar pentru depozitare şi procesare în ferme. Aici sunt beneficiari doar fermierii care doresc să îşi facă capacităţii de depozitare şi procesare", a precizat Adrian Oros într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că această submăsura a fost splitată în 8 componente, astfel încât "să fie impactate toate zonele din ţară şi toate domeniile de activitate", începând de la legumicultură, unde sunt alocate 100 de milioane de euro doar pentru sere şi solarii, iar 50 de milioane de euro pentru depozitare şi procesarea legumelor."Pentru zootehnie sunt 300 de milioane de euro, din care 60 de milioane de euro pentru zona montană, pentru producţia vegetală, pentru achiziţionarea de echipamente de irigaţii, dar şi pentru achiziţionarea de echipamente pentru tinerii fermieri", a adăugat şeful MADR.Tot în septembrie va fi lansată submăsura sM 4.2 'Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole' - care are alocată o sumă de 140 de milioane de euro şi încă 10 milioane pentru sectorul pomicol."Aici, pe lângă producătorii primari pot să devină beneficiari şi alţi agenţi economici care să facă depozite şi procesare, dar am dorit ca în primul rând producătorii primari să aibă acces la sume pentru depozitare şi procesare, pentru că altfel tot timpul ei, fiind veriga cea mai slabă in acest lanţ valoric, cei care au depozitarea şi procesarea pun presiune pe preţurile pe care le oferă producţiei primare. Şi noi am dorit ca ei să facă acest lucru", a explicat Adrian Oros.De asemenea, ministrul Agriculturii a mai anunţat că pentru sM 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice' - o măsură care va fi lansată în octombrie - destinată UAT-urilor au fost alocate 100 de milioane de euro, informează Agerpres.