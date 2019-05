Adrian Rus, fundașul central titular la U 21, riscă să rateze Euro 2019

Adrian Rus (23 de ani), fundaşul central preferat de Mirel Rădoi lângă Alex Paşcanu pe finalul campaniei de calificare la EURO 2019 Under 21, e incert pentru turneul final.

Accidentat încă din luna aprilie, stoperul covăsnean nu s-a refăcut, nu va juca nici cu Viitorul, iar antrenorul Eugen Neagoe (51 de ani) a tras semnalul de alarmă joi, la ProSport Live.

Problemele lui Rus la inghinali au început înaintea partidei cu FCSB, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1 Betano, şi nu s-au oprit în ciuda faptului că tânărul stoper a apelat la serviciile lui Pompiliu Popescu, doctorul Generaţiei de Aur. Va sta pe bară şi cu Viitorul, în următorul meci al lui Sepsi OSK, iar veştile care vin dinspre Eugen Neagoe nu sunt chiar îmbucurătoare cu o lună şi două săptămâni înaintea startului turneului final din Italia şi San Marino: "Da, este o problemă care mă frământă şi pe mine, şi pe el. Am discutat cu el aproape zilnic, i-am spus că trebuie să treacă peste aceste probleme pentru că se apropie turneul final şi merită să fie acolo. E bun, e valoros, Mirel Rădoi are nevoie de el şi chiar merită să fie acolo. Încă are probleme de sănătate, nu va juca nici contra Viitorului, mai rămân ultimele două etape. Dacă se va reface, are şanse foarte mari să fie la turneul final", a declarat Neagoe, joi, 2 mai, pentru ProSport.

Bun în duelurile aeriene, capabil să iasă cu mingea la picior din apărare. Rus a devenit un om important în angrenajul echipei României odată cu instalarea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică. Fostul antrenor de la FCSB l-a introdus 13 minute în victoria cu Portugalia (2-1, în deplasare), apoi l-a folosit 90 de minute în centrul defensivei în partidele decisive, cu Bosnia şi Ţara Galilor, ambele câştigate cu 2-0.

585.000 de euro e cota de piaţă a lui Adrian Rus, fotbalist deţinut de Academia Ferencz Puşcaş şi împrumutat la Sepsi OSK.

15 meciuri, 1.204 minute şi un gol a strâns Rus în acest sezon al Ligii 1 Betano.

Sepsi - Viitorul 0-0 (1 aprilie, în etapa a treia a play-off-ului) e ultimul meci în care a jucat Adrian Rus, fiind schimbat după 67 de minute din cauza problemelor la inghinali.