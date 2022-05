Adrian Şut: A fost o presiune destul de mare, dar s-a văzut că am gestionat-o bine până la final

Fotbalistul echipei FCSB, Adrian Şut, a declarat duminică seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, că formaţia sa a gestionat bine până la final presiunea care a existat asupra sa, potrivit news.ro.

“A fost un meci dificil, dar nu am mai simţit nimic la final. Suntem fericiţi că am reuşit să câştigăm. Am fost siguri că dacă nu luăm gol şi stăm bine în teren o să marcăm. A fost o presiune destul de mare, dar cred că noi am gestionat bine jocul, am stat bine şi s-a văzut asta. S-a văzut că am gestionat foarte bine presiunea până la final. Pentru noi este cel mai important că am rămas la mâna noastră. Mai avem două finale, cu Voluntari şi cu CFR”, a spus Şut la posturile care transmit Liga 1.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

Golul a fost marcat de Mamut, în minutul 86.