Adrian Vasile, antrenor CSM București: 'Sunt mulțumit și onorat că fac parte din acest proiect'

Antrenor principal de câteva zile la CSM București, Adrian Vasile spune că trăiește un vis în acestă perioadă, anunță MEDIAFAX.

El a primit șansa de a prelua conducerea tehnică a „tigroaicelor” după 5 ani în care a colaborat ca antrenor secund cu nume mari în handbalul european, iar primul meci oficial din noua postură pe banca tehnică a „tigroaicelor”, venit chiar în Liga Campionilor, a însemnat și o primă mare victorie, 24-22 la Esbjerg. „Sunt extrem de mulțumit și de onorat că am putut să fac parte din proiectul acesta încă de la început și să am lângă mine numai oameni de elită. Bineînțeles, fără acești oameni lângă mine, fără aportul lor și fără munca desfășurată zi de zi în acest context, nu aș fi putut să învăț atât de multe lucruri. Și nu a fost deloc o activitate simplă, pentru că tot timpul trebuie să te ridici la nivelul jucătoarelor, unul foarte ridicat”, a precizat Adrian Vasile pentru prosport.ro.

Antrenorul a mărturist că a avut o relație corectă, foarte bună cu toți antrenorii. A evidențiat însă faptul că Mette Klit, primul tehnician la începutul acestui proiect, a avut un rol esențial pentru ce înseamnă azi CSM: „Trebuie să recunosc și poate sună fantezist, dar noi când am început proiectul la CSM București împreună cu Mette Klit a fost foarte clar. Mergem să câștigăm Liga Campionilor în anul al doilea. Sună foarte departe de adevăr să se întâmple atât de repede, dar vă spun cu mâna pe inimă că tot ce am făcut în fiecare zi în acel prim an și jumătate a fost efectiv ca noi să țintim acolo. Și cred că a fost omul potrivit la momentul potrivit”.

După ce Mette Klit a fost înlocuită, toți ceilalți antrenori care au sosit la CSM București, au venit cu ideea de a câștiga trofeul. „Echipa era deja în Liga Campionilor, la un anumit nivel, iar anumite lucruri erau făcute. Nu mai trebuia să se construiască, în ideea de a ajunge acolo, noi eram deja în Liga Campionilor. Și atunci, toți antrenorii au venit știind care este linia, suntem în Liga Campionilor, trebuie să câștigăm. Dar Mette a construit la început, așa s-a născut și prezentul”, a continuat „principalul” echipei CSM București.