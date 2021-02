Adriana Pistol (INSP): Este firesc să ne aşteptăm la o creştere a numărului de cazuri

Directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a declarat marţi că este de aşteptat o creştere a numărului de cazuri de SARS-CoV-2, în contextul apariţiei tulpinii britanice, dar că este important ca această creştere să fie una controlată, cu ajutorul vaccinării şi al măsurilor de distanţare, anunță AGERPRES.

"Mi se pare că, aşa cum se întâmplă în toată lumea şi inclusiv cu o rată de transmisibilitate mai mare a tulpinii britanice, care a început să fie din ce în ce mai prezentă şi în ţara noastră, singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că este firesc să ne aşteptăm la o creştere a numărului de cazuri. Această creştere în mod normal ar trebui să fie o creştere controlată, dacă continuăm să respectăm măsurile care sunt existente în acest moment. Dacă măsurile existente în acest moment sunt respectate, iar vaccinarea se accelerează, atunci se va întâmpla ceea ce spun eu, creşterea numărului de cazuri va putea fi controlată. Nu pot să numesc asta un val neapărat. Cât de mare va fi creşterea, eu cred că nimeni nu se poate exprima în acest moment", a arătat Adriana Pistol, în cadrul unei conferinţe de presă, la Palatul Victoria.

Ea a subliniat importanţa unor informaţii de context pentru secvenţierea probelor, menţionând că acest lucru este util în special pentru depistarea unor tulpini precum cea din Africa de Sud sau Brazilia.

"Din punct de vedere epidemiologic, eu nu mai am niciun dubiu şi aş putea să spun că nici foarte mare interes să mai văd tulpini britanice, pentru că m-am lămurit că ele există cam peste tot. Nu am nevoie de mai multe dovezi. (...) Este clar că este intrată în circulaţie. În schimb, interesul devine din ce în ce mai mare pentru tulpinile celelalte: sud-africană, braziliană. Or aici este ceva mai uşor să obţinem nişte informaţii. Totuşi, nu chiar toată lumea se duce în Africa de Sud sau în Brazilia - de aici vin aceste întrebări - sau contact cu astfel de persoane, pentru că, repet, obiectivul, dincolo de depistarea tulpinii britanice, care deja aş putea să spun că este realizat - de acum încolo trebuie să ne orientăm şi către celelalte tulpini ca să putem să fim în cunoştinţă de cauză cât mai repede posibil", a spus Adriana Pistol.