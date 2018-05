Adriana Săftoiu a RĂBUFNIT, după acuzațiile de blat cu PSD: Cred că nu au citit legea

Deputatul PNL, Adriana Săftoiu, face parte dintre liberalii care au votat, alături de PSD și ALDE, legea care le permite aleșilor locali să desfășoare activități comerciale, fără a avea, însă, contracte cu statul. Săftoiu susține că cei care o acuză de blat cu PSD nu au citit legea, iar ea a votat-o pentru că principiile impuse de această lege i se pare corecte.

”....mi am spus zilele acestea ca nu mai are rost sa îmi consum timpul aiurea doar pentru ca un titlu de ziar scrie exploziv “blat” cu PSD!

Da, am votat legea și cred ca e corect așa! Ce îmi pare incorect sunt comentariile. Pentru ca sunt sigura ca toti cei care s-au revoltat nici măcar nu au avut curiozitatea sa citească legea! Cred ca nici persoana care a scris articolul incendiar " PNL blat cu PSD!

Legea spune ca primarii, la fel ca parlamentarii, pot sa exercite activități in domeniul didactic, al cercetării științifice și al creației literar-artistice sau in alte domenii de activitate din sectorul privat care nu au legătura cu atribuțiile exercitate ca primar sau viceprimar! Adică, mai simplu, nu au voie sa aibă relații comerciale cu statul sau cu firme care au contracte cu statul, a se intelge inclusiv Primaria!

Cât despre prescripția incompatibilitatii... legea nu modifica nimic din ceea ce prevede deja Codul civil! Pentru ce atâta agitație? De ce un parlamentar poate sa își exercite meseria de profesor, medic, avocat, notar și alesul local nu are dreptul?Cu atât mai mult cu cât in UE primarul poate sa își exercite meseria respectând legea! Unde e blatul?

Cat de simplu e sa comentezi un titlu de ziar fără sa te documentezi!”, scrie Adriana Săftoiu, pe pagina personală de Facebook.