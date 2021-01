Adriana Săftoiu: Au fost eliminați membri PNL pentru a intra spuma traseistă / E nevoie de o reformă, dar nu 'să plece ei ca să venim noi'

Adriana Săftoiu, fost deputat PNL, spune că partidul a derapat grav de la principiile morale sub conducerea lui Ludovic Orban, un exemplu fiind importul masiv de pesediști, dar gruparea din PNL care cere schimbarea lui Ludovic Orban ar fi trebuit să ia atitudine după alegerile locale, acum fiind deja prea târziu pentru că răul a fost făcut. E nevoie de o reformă, dar nu pe principiul „să plece ei ca să venim noi”, mai afirmă fostul deputat PNL.

„Suntem pe aceleași poziții, dar avem opinii diferite. Sigur că mi-aș fi dorit ca PNL să țină la principiile pe care le-a expus public. Nici cel mai mare adversar al PNL nu poate să îi reproșeze că într-un an de guvernare nu a reparat, măcar, ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani. Dar nici cel mai bun prieten al PNL nu poate să nu vadă abateri grave de la principii care, ca să fie respectate, nu aveau nevoie nici de buget și nici de rezolvarea pandemiei, ci doar de o morală minimă. Ne-am împăunat că nu vom hrăni traseismul, nici urmă de pesedist în PNL, și am împănat listele locale si parlamentare cu pesediști, de tot netul a vorbit despre aripa PSD în PNL. Au fost eliminați membri PNL pentru a intra spuma traseistă. PNL a țipat ritos că e doar cu meritocrația. Și am asezat un cârd de “pretenari” prin funcții, iar oglinda care ni s-a spart în cap a fost documentarul Recorder. Iar acolo șocul e omul pus la acea direcție care spunea senin că îl recomandă apartenența la partid. Nu era o excepție, ci regula.

Sigur că după alegerile locale ar fi fost necesară o analiză. În București, care contează cel mai mult în aritmetica electorală, PNL a luat doar 19% la locale. Eșecul a fost răsplătit prin faptul că șefia organizației de București s-a regăsit pe locuri eligibile pe lista parlamentară de București, deschisă chiar de șeful partidului, prim-ministru. Cu această listă, PNL a iesit pe locul III pe București. A demisionat cineva?

Revolta de acum e cam târzie. Răul deja a fost făcut. S-a tăcut și între septembrie-decembrie. Fiecare își apăra locul eligibil, apoi speranța că va avea de spus ceva în numirile prin instituțiile guvernului. Si cum s-a dus si speranța asta, s-a pus de o revoltă.

E nevoie de o reformă, dar nu in baza “să plece ei ca să venim noi”. Eram impresionată dacă opozitia s-ar fi arătat la fel de vocală public atunci când conta. Acum listele sunt făcute, oamenii sunt în băncile lor asa că reforma necesară nu înseamnă eliminarea unui singur om. Ci eliminarea, ceea ce nu cred, a unui fel ipocrit de a face politică. Să spui una si să faci alta…e o listă întreagă de principii de la care s-a abătut PNL cu ajutorul multor șefi din conducerea partidului. De exemplu, listele cu traseiști nu au fost validate doar de șeful cel mare al partidului, ci inclusiv de organizații.

E rost de o reformă? Atunci, să începem, dar nu cu privirea doar la un om”, a scris Adriana Săftoiu.