Adriana Săftoiu, după ce colegii din PNL au spus că s-a dus la PSD: 'Câtă mizerie'

Adriana Săftoiu, deputată PNL, a fost printre puținii parlamentari liberali care au criticat anumite greșeli făcute de conducerea partidului sau de guvernul liberal. Luni seara, Săftoiu, care nu a mai fost pusă pe listele pentru parlamentare de Ludovic Orban, a relatat un episod în care colegii săi de partid au spus că nu mai este membră a PNL și că s-a dus la PSD. ”Câtă mizerie!”, încheie Săftoiu relatarea sa.

”Primesc un mesaj pe whatsapp despre un proiect, dar am reținut asta: "Ca sa fac rost de numărul dumneavoastră de telefon și să vă cer acordul sa va trimit mesaj am comandat un buchet de flori cu toate datele mele de contact pe care l-am trimis la adresa de cabinet parlamentar din Modrogan (cea pe care am gasit-o pe internet). Acolo i-au dat curierului o alta adresă tot in zona din ce am înțeles și acolo la cam luat la rost "că nu mai este doamna Saftoiu la PNL sa mutat la PSD și să ducă florile acolo......" Așa că am apelat la un prieten și am găsit numărul dumneavoastra de telefon.

Aștept cu interes un răspuns din partea dumneavoastră.

Va doresc numai bine.

Cu toată admirația....."

Am șters datele expeditorului, dar e șocant cum cei din "Modrogan", unde am biroul parlamentar și am plătit până in ultima zi chiria pentru biroul parlamentar (adică, 20 dec 2020) au hotărât că nu mai sunt membru PNL și că am trecut la PSD. Câtă mizerie.”, e mesajul postat de Adriana Săftoiu.

