ADU și-a lansat candidații la Argeș: Ionț Moșteanu, candidează la Primăria Pitești

Alianţa Dreapta Unită şi-a lansat astăzi candidaţii la Primăria Municipiului Piteşti şi la Consiliul Judeţean Argeş, pentru alegerile locale din 9 iunie. Ionuţ Moşteanu (USR) este candidatul alianţei Dreapta Unită pentru funcţia de primar al Municipiului Piteşti, iar Emanuel Soare (Forţa Dreptei) este candidatul alianţei pentru preşedinţia Consiliului Judeţean.

În cadrul evenimentului, Cătălin Drulă, preşedintele USR, le-a transmis argeşenilor că orice vot dat PNL este un vot pentru PSD şi asta o demonstrează şi abordarea preşedintei PNL Argeş, Alina Gorghiu, care le cere celor din USR să treacă la PNL ca să nu le blocheze proiectele. Dar alianţa Dreapta Unită este singura care poate moderniza România. Primarii USR au arătat, deja, că se poate şi altfel: cinstit, corect, cu viziune pe termen lung.

”E un moment greu pentru democraţia românească, e prima oară în 34 de ani când alegerile sunt schimbate după bunul plac al celor de la putere. Alternativa la stânga comasată PSD-PNL în Piteşti, în Argeş şi în toată ţara este alianţa Dreapta Unită. Strategia PSD-PNL este să sădească frica în societate, să le spună oamenilor că nu se poate altcumva, că dacă susţin pe cine nu trebuie, dacă sunt primari care nu trădează şi nu se duc la ei, atunci o să o păţească. Acestei frici noi îi răspundem cu speranţa că se poate mai bine, mai cinstit. De asta şi-au setat ca obiectiv să fie schimbaţi cei de la USR, pentru că muncesc şi modernizează comunităţile. Singura variantă bună pentru următorul deceniu în România este o alianţă de dreapta”, a mai declarat Cătălin Drulă, preşedintele USR

Ionuţ Moşteanu (USR), candidatul Dreptei Unite la Primăria Piteşti, este deputat de Argeş, la al doilea mandat, şi lider al grupului USR în Camera Deputaţilor.

”Ca parlamentar, a militat din Comisia pentru transporturi pentru deblocarea lucrărilor la Autostrada Piteşti-Sibiu şi pentru alte proiecte mari de infrastructură. În 2016, a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor în Guvernul tehnocrat, responsabilitatea sa principală fiind rezolvarea problemelor de management din companiile aflate în subordine, printre care Tarom, ROMATSA, Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti, Portul Constanţa. Înainte de a intra în politică, a lucrat peste 20 de ani în mediul privat, în companii multinaţionale, unde a coordonat proiecte şi echipe de oameni (Scala J Walter Thompson, Connex/Mobifon, Western Union, Leo Burnett/Publicis), apoi a devenit antreprenor”, precizează USR.

”Judeţul ăsta nu este roşu. Este un judeţ de oameni muncitori, dar care s-au dat la o parte ca să se ocupe alţii de politică. Dar noi vom da această caracatiţă la o parte şi vom arăta că se poate. PNL-ul este doar o fentă, este doar un PSD pe galben. Este o onoare şi o obligaţie mare pentru mine să candidez la Primăria Piteşti, oraş în care m-am născut şi am crescut. Am făcut şi până acum, din Parlament, lucruri bune pentru Piteşti, am reprezentat cu cinste argeşenii şi m-am opus cât am putut nemerniciilor. Am vorbit dublu de la tribuna Parlamentului faţă de toţi deputaţii PSD şi PNL de Argeş la un loc pentru că eu vreau să-i reprezint pe oameni cu cinste. Voi da înapoi Piteştiul piteştenilor!”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, deputat USR, candidat la Primăria Piteşti.

La eveniment a fost prezentă şi Elena Lasoni, primar în Câmpulung Muscel, candidat pentru un nou mandat la Primărie.

"Iubesc Câmpulung cu toată fiinţa mea. Vreau să vă asigur încă de pe acum că îi voi ajuta şi pe colegii care vor ajunge primari să facă performanţă, să aducă fonduri europene. Iubesc oamenii şi vreau să schimb în bine şi asta se poate întâmpla.", a afirmat Elena Lasconi, primar în Câmpulung Muscel.

Emanuel Soare (Forţa Dreptei), candidatul Dreptei Unite la preşedinţia Consiliului Judeţean Argeş, este cadru didactic universitar la Universitatea Politehnica Bucureşti, Centrul Universitar Piteşti, de peste 20 de ani, cu specializare universitară în domeniul Ştiinţelor educaţiei.

”A fost prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Prorector pentru Relaţii internaţionale şi Director al Centrului de management al proiectelor din cadrul Universităţii din Piteşti. Fost prefect al Judeţului Argeş în perioada pandemiei, considerat un exemplu de bune practici la nivel naţional şi apreciat de experţii sanitari şi epidemiologi. Cu orientări politice profund liberale, nu a acceptat alianţa pe care PNL a făcut-o cu PSD şi s-a dedicat creării în Argeş a organizaţiei politice Forţa Dreptei, al cărei preşedinte ales este în prezent”, arată USR în comunicat.