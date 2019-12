Afacerile companiilor din România ajung la 4,3 miliarde de lei/an, prin utilizarea serviciilor şi produselor Google (raport)

Utilizarea serviciilor şi produselor Google aduce companiilor din România afaceri anuale de 4,3 miliarde de lei, în special în urma utilizării Google Search şi Google Ads, reiese din raportul "Impactul produselor Google în România", prezentat, marţi, într-o conferinţă organizată la Bucureşti.

Potrivit realizatorilor cercetării, compania britanică Public First, în ultimii cinci ani, activitatea economică sprijinită de Google Search şi Google Ads a crescut mai mult decât dublu în termeni nominali.Datele centralizate în raport arată, totodată, că pentru fiecare utilizator de internet din România, valoarea medie aferentă utilizării produselor Google Search, Maps şi YouTube este estimată la 130 de lei/lună. Suma a fost calculată folosind estimări privind timpul economisit, facilitarea accesului la informaţii, conexiunile create, precum şi date din sondaje privind suma minimă cu care consumatorii cred că ar trebui să fie despăgubiţi dacă ar pierde accesul la fiecare dintre produse.În plus, studiul relevă şi faptul că românii economisesc cel puţin 23 de ore anual folosind Google Search şi trei ore pe an prin Google Maps.Google Search este folosit de oameni de toate vârstele pentru a învăţa lucruri noi. Astfel, raportul scoate în evidenţă faptul că 93% dintre utilizatorii de Google Search caută pe Google informaţii despre un anumit subiect cel puţin o dată pe lună.În acelaşi timp, 59% dintre utilizatorii de Google Search cu vârste de peste 65 de ani spun că îl folosesc în mod regulat pentru a învăţa lucruri noi.La nivelul companiilor din România, utilizarea produselor şi serviciilor Google este văzută ca un sprijin pentru dezvoltare şi inovare, căutarea online reprezentând în prezent modalitatea cea mai importantă prin care clienţii ajung la companii, se arată în concluziile studiului.Calculele estimative ale Public First pentru România arată că, în medie, fiecare leu cheltuit în Google Ads generează companiilor câştiguri de 8 lei.Potrivit aceloraşi estimări, beneficiile obţinute de firmele din România din economia de timp şi creşterea productivităţii, generate de utilizarea Google Search and G Suite, se ridică la cel puţin 14 miliarde de lei, anual.În ceea ce priveşte cariera, aproape trei sferturi (74%) dintre utilizatorii de Search din România cu vârste între 18 şi 24 ani spun că folosesc Google pentru a găsi un loc de muncă, iar 63% îl folosesc pentru a găsi sfaturi cu privire la CV-ul lor.Raportul Public First "Impactul Google în România" a fost realizat utilizând o serie de metode pentru a cuantifica impactul economic şi beneficiile pe care le aduc Google Search, YouTube, Android şi alte produse Google.Pentru început, au fost utilizate metode tradiţionale de modelare economică, dezvoltate plecând de la estimări ale pieţei Google din România, valori potenţiale ale indicatorului ROI (Return on Investment) şi estimări ale creşterilor de productivitate pentru a evalua activitatea economică generată de Google Search, Google Ads, AdSense, YouTube, Android şi Google Cloud.Public First a derulat sondaje publice la nivelul persoanelor fizice şi companiilor care utilizează produsele Google, fiind utilizat un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1.000 de persoane adulte şi 200 de manageri din companii mici, mijlocii şi mari din România. De asemenea, au fost analizate 25 de studii de caz despre cum companii şi persoane din diferite regiuni şi industrii ale României utilizează produsele Google în afacerile lor.Public First este o companie britanică, membră a British Polling Council.Larry Page şi Sergey Brin au fondat Google în anul 1998, iar la ora actuală compania a crescut la peste 50.000 de angajaţi la nivel global, oferind o gamă largă de produse şi platforme populare precum Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome şi YouTube. În octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mamă a Google.Google România organizează, marţi, conferinţa de lansare a studiului "Google Economic Impact Report" în cadrul evenimentului "Grow with Google: Accelerarea dezvoltării Economiei Digitale în România".