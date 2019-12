Afacerile companiilor din sectorul Cultură şi Divertisment vor depăşi 12 miliarde de lei, în 2019

Cifra de afaceri a companiilor care activează în sectorul Cultură şi Divertisment va depăşi, în 2019, valoarea de 12 miliarde de lei, cu peste 7% mai mult decât în anul anterior, reiese din datele studiului "The Business of Going Out", întocmit de KeysFin potrivit Agerpres

În preferinţele românilor, sălile de jocuri de noroc deţin în continuare supremaţia, cu 75% din totalul cifrei de afaceri realizate de către companiile din sectorul cultură şi divertisment, definit în studiu pornind de la metodologia Registrului Comerţului şi incluzând sub-diviziunile concerte&festivaluri, cultură, jocuri de noroc şi sport&recreere.Potrivit sursei citate, dintre cele patru sub-segmente, în comparaţie cu 2009, cultura a scăzut cu aproape opt puncte procentuale, de la 10% la 2% din cifra de afaceri a sectorului, în timp ce concertele şi sportul&recreerea au câştigat teren, avansând cu aproape patru, respectiv şapte puncte procentuale.Valoarea însumată a cifrei de afaceri a companiilor care activează în sectorul cultură şi divertisment a ajuns la 11,3 miliarde de lei, în 2018, în creştere cu 80% faţă de 2009 şi cu 48% comparativ cu anul 2014.Pentru 2019, analiştii KeysFin estimează continuarea tendinţei de creştere, peste media economiei, respectiv cu 7%, la peste 12 miliarde de lei.În ceea ce priveşte numărul companiilor care activează în domeniul culturii şi al divertismentului, la finele anului trecut se înregistrau peste 12.000 de entităţi, cu 116% mai multe decât în 2009.La polul opus categoria sport&recreere include 56% dintre companiile din domeniu, însă acestea generează doar 15% din cifra de afaceri totală şi 9% din rezultatul net.Analiza de specialitate arată că sub-domeniul jocurilor de noroc consemnează atât cea mai mare cifră de afaceri a companiilor din domeniu, cât şi cel mai mare profit net. Astfel, profitul realizat în 2018 de companiile din această categorie se ridică la aproximativ un miliard de lei, în creştere cu aproape 400%, de la 210,8 milioane lei, în 2009.În topul companiilor din sub-segmentul jocurilor de noroc, pe primul loc se află Compania Naţională Loteria Română, cu o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de lei, reprezentând 12% din totalul sub-segmentului în 2018, urmată de Max Bet SRL (cifră de afaceri de 443 milioane de lei şi 5,2% din totalul sub-segmentului) şi Superbet Betting &Gaming SA (afaceri de aproximativ 359 milioane de lei şi 4,2% din total).În acelaşi timp, pe piaţa de spectacole şi concerte din România numărul firmelor a ajuns la 4.095, în 2018, în urcare cu 165% faţă de acum 10 ani, iar cifra de afaceri a acestora s-a triplat, de la 267,2 milioane de lei până la 890,8 milioane de lei. Totodată, profitul s-a majorat de şase ori, până la 239,5 milioane de lei.Pe primul loc se află Untold SRL, cu o cifră de afaceri de 68,4 milioane de lei, reprezentând 7,7% din totalul sub-categoriei, urmat de Global Records SRL (45,9 milioane de lei şi cu 5,2% din total) şi de Festival Tickets Management SRL (26,9 milioane de lei, 3% din total (Electric Castle). Topul este completat de Neversea SRL (25,3 milioane de lei), Five's International SRL (23,3 milioane de lei), Stage Expert SRL (11,3 milioane de lei) şi Sunfest SRL (10,6 milioane de lei ).