Afacerile Essa Group, jucător de pe piaţa serviciilor de trade marketing, au crescut cu 5% anul trecut, la 15 milioane de euro

Essa Group, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa serviciilor de trade marketing şi vânzări din ţară, a realizat în 2020 afaceri de 15 milioane de euro, în creştere cu 5%, urmând să investească de 2 milioane de euro în prima parte a acestui an, anunță news.ro.

"Essa Group, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa serviciilor de trade marketing şi vânzări din ţară, plănuieşte pentru anul acesta mai multe proiecte menite să consolideze principalele sale linii de business, după un 2020 în care întreaga afacere a fost recalibrată, fiind luate măsuri potrivite cu noul context dictat de pandemie", a anunţat grupul.

Fondat în urmă cu un deceniu de antrepreorul Eugen Saulea, grupul a încheiat 2020 cu o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane de euro, în creştere cu 5% faţă de anul precedent.

”Au fost trei ingrediente principale care ne-au salvat businessul anul trecut: flexibilitatea, implicarea şi motivarea. Acestea au reprezentat, de altfel, punctele cheie ale întregii structuri Essa fără de care nu am fi reuşit să ne adaptăm schimbărilor bruşte din 2020. Am fost atenţi la nevoile partenerilor şi am customizat serviciile în acord cu bugetele şi evoluţia vânzărilor. În plus, am fost flexibili în a activa şi implementa programe noi, unele dintre acestea diferite de ceea ce făceam până la acel moment”, spune Eugen Saulea.

Un exemplu în acest sens este cel referitor la dezvoltarea structurilor de curăţenie şi igienizare cu ajutorul cărora au fost gestionate, printre altele, staţii de metrou şi spaţii de socializare. În plus, odată cu mutarea comerţului în online, Essa a dezvoltat platforme suport pentru reţele, de la componenta de call center şi partea de comenzi online, până la structuri de pregătire a comenzilor direct în punctele de vânzare.

Serviciile Essa sunt împărţite în trei mari divizii, respectiv cea de merchandising (cu o pondere de peste 60%), structura de leasing personal (peste 15%) şi structura de BTL (aproximativ 23%), pondere care se referă în parte la perioada de dinainte de pandemie.

"Măsurile de limitare a contactului între persoane, dar şi scăderea traficului în punctele de vânzare şi trecerea bruscă la telemuncă au fost cele care au condus la decizia partenerilor Essa de a renunţa la programele ce pot contribui la transmiterea bolilor. Drept urmare, primele programe închise în 2020 au fost cele de BTL, respectiv proiectele ce implicau prezenţa promoterilor în punctele de vânzare, cu sesiuni de degustare şi de informare. Essa Group a implementat rapid diferite servicii astfel încât să nu recurgă la concedieri în rândul angajaţilor. Mai mult chiar, în plină criză sanitară – în lunile martie şi aprilie – a angajat câteva sute de oameni, iar la finalul anului trecut, erau circa 1.643 de angajaţi cu contracte de muncă", anunţă compania.

Ca parte a strategiei de dezvoltare, Essa Group va investi în prima jumătate a acestui an în consolidarea şi creşterea serviciilor cerute de la declanşarea crizei sanitare, cum ar fi leasingul de personal pentru serviciile de curăţenie şi igienizare, picking pentru comerţul online, serviciile de management POSM-uri sau serviciile de tip lucrător comercial.

”Existând cerere de dezvoltare a unui serviciu complex de suport vânzari (preluare comandă, livrare, încasare), planurile noastre de investiţie se îndreaptă prioritar în această direcţie. Investiţia este de cel puţin 2 milioane de euro şi se va realiza împreună cu o bancă parteneră. Totodată, pentru a doua parte anului, speranţa noastră este de revenire şi la programele de BTL (promoteri şi consultanţi), fiind nevoie de prezenţa acestora în punctele de vânzare. De fapt, provocarea cea mare a structurii de conducere a Essa a fost de a recupera cei 23% pierduţi prin închiderea programelor de BTL”, declară Eugen Saulea.

Analizând contextul actual, antreprenorul consideră că anul 2021 va fi ”un an mai greu din punct de vedere economic”, iar anumite sectoare de business nu vor deveni active, la o capacitate de supravieţuire, mai devreme de semestrul al doilea al acestui an.

Fondat în 2010 de antreprenorul Eugen Saulea, Essa Group este astăzi unul dintre cei mai mari jucători din piaţa serviciilor de trade marketing şi vânzări din ţară. În anul 2019, grupul a raportat afaceri de 14,3 milioane de euro, pentru ca în 2020 să sară puţin de 15 milioane de euro. Printre serviciile din portofoliul companiei se numără: recrutarea şi plasarea de forţă de muncă, BTL şi evenimente, servicii management POSM (materiale comunicare), call center şi merchandising . În prezent, Essa oferă servicii în sistem leasing şi outsourcing pentru peste 30 de clienţi, furnizori şi producători, dar şi pentru marile lanţuri de retail precum Carrefour, Kaufland, Auchan, Metro Cash & Carry, Mega Image.