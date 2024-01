Afacerile lui Pescobar sar în aer: O femeie din Timișoara acuză că a făcut toxiinfecție alimentară gravă după ce a mâncat la Taverna Racilor

O femeie din Timișoara acuză că a făcut toxiinfecție alimentară severă după ce a mâncat la Taverna Racilor din Timișoara. Aceasta a postat bonul fiscal de la cunoscutul restaurant și a scris în detaliu cum a ajuns să fie internată.

Nu e prima dată când afacerile lui Paul Nicolau sunt ținta unui scandal public. Taverna Racilor din Herăstrău a fost și ea închisă în vara acestui an după ce acolo s-au găsit produse expirate. Aceeași problemă a fost depitată și la Timișoara.

Acum, situația pare trasă la indigo, ca semn că prin bucătăriile Tavernelor nu s-a schimbat mare lucru.

"Am început să vomit foarte tare, să merg la toaletă și să nu mai am aer. Ulterior am rămas fără aer și m-am învinețit la față, mâini și tot corpul.A trebuit să chem salvarea din nou pentru ca starea mea s-a agravat. Am ajuns la Spitalul Municipal de Urgențe din Timișoara, acolo am primit perfuzie și tratament. Mi s-a recoltat pentru analize și s-a rezultat că am Salmonella, Shigella, E.coli, Campylobacter și Clostridium difficile. Infecție de la fructele de mare. De la Spitalul de Urgente m-au trimis la Victor Babel Spitalul de Infecție unde acolo mi-au dat tratament. Am sesizat și ANPC", a acuzat femeia.