'Afară cu naziştii': peste 1,4 milioane de oameni au ieșit pe străzi pentru a manifesta împotriva extremismului de dreapta în Germania - Video

Afluxul a fost atât de mare la Munchen, în sud, încât marşul prevăzut pe străzile capitalei bavareze a trebuit să fie întrerupt. Organizatorii au declarat că au participat 50.000 de persoane, adică de două ori mai multe decât se înregistraseră. Alte estimări au ridicat cifra la 200.000 de persoane. Poliţia a estimat mulţimea la 100.000 de persoane, potrivit cotidianului Sueddeutsche Zeitung.

Unii dintre participanţi la marş purtau pancarte pe care scria "Afară cu naziştii" şi "Niciodată din nou, acum este momentul".

Aproximativ 250.000 de persoane se adunaseră deja sâmbătă în întreaga ţară, în zeci de oraşe, potrivit estimărilor ARD. La Frankfurt, centrul finanţelor germane, 35.000 de persoane au mărşăluit pentru a "apăra democraţia".

Apeluri la noi adunări, duminică, au fost lansate în aproximativ patruzeci de oraşe, printre care Berlin, Munchen şi Bonn, precum şi în oraşe mai mici. La Dresda, capitala landului Saxonia, un bastion al partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a fost de asemenea organizată o demonstraţie. La Köln, organizatorii au estimat mulţimea la 70.000 de persoane duminică, în timp ce la Bremen, poliţia locală a numărat 45.000 de manifestanţi în centru.

Mobilizarea a fost declanşată de dezvăluirea, la 10 ianuarie, de către site-ul german de investigaţii Correctiv, a unei reuniuni a membrilor partidului AfD la Potsdam, în apropiere de Berlin. Adunarea avusese loc în noiembrie şi acolo s-ar fi discutat despre un plan de expulzare în masă a străinilor sau a persoanelor de origine străină, un aşa-numit proiect de "remigraţie".

Ministrul de interne, Nancy Faeser, a mers până într-acolo încât a declarat în presă că întâlnirea aminteşte de "oribila conferinţă de la Wannsee", unde naziştii au planificat exterminarea evreilor europeni în 1942.

Iar primarul oraşului Frankfurt, Mike Josef, s-a adresat mulţimii din Piaţa Roemer, reamintind că este acelaşi loc în care regimul nazist a ars cărţi.

