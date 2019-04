Afișul Festivalului de Film de la Cannes 2019 este un omagiu adus regretatei Agnes Varda

Afișul celei de-a 72-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc în perioada 14 - 25 mai, este un omagiu adus regretatei regizoare franceze de origine belgiană Agnes Varda, care a murit pe 29 martie, la vârsta de 90 de ani, din cauza unui cancer, potrivit Variety, scrie Mediafax.

Afișul prezintă o imagine cu regizoarea din timpul filmărilor pentru lungmetrajul de debut, "La Pointe Courte" (1954), când aceasta avea 26 de ani.

În celebra fotografie, Varda stă așezată pe umerii unui tehnician și se uită în camera de filmat așezată pe un trepied înalt, pe o schelă ridicată pe plaja din Sete, în sud-estul Franței.

Filmul a fost proiectat anul următor, în afara competiției, la Festivalul de la Cannes. "La Pointe Courte" i-a adus în timp porecla de "bunica noului val francez". Cu un montaj realizat de Alain Resnais, filmul a marcat tânăra şcoală de cinematografie franceză.

De-a lungul anilor, 13 dintre filmele regizate de Varda au fost incluse în selecția oficială a Festivalului de la Cannes. Varda a fost membru al juriului competiției internaționale în 2005 și al juriului Camera d'Or în 2013.

În 2015, Agnes Varda a fost prima femeie recompensată cu un premiu Palme d'Or onorific.

Agnès Varda a regizat filme de referinţă, colaborând cu actori de marcă, precum Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve şi Michel Piccoli. Printre filmele pe care le-a realizat se numără "Cleo de la 5 la 7/ Cleo from 5 to 7", din 1962, selectat la Festivalul de la Cannes şi premiat de criticii din Franţa, "The Creatures", din 1966, "Lions Love", din 1969, "Documenteur", din 1981, "Vagabond/ Sans toit ni loi", din 1985, "The Gleaners and I", din 2000, "Plajele lui Agnès/ The Beaches of Agnes", din 2008, şi scurtmetrajul "Oncle Yanco", din 1967, dar şi cinci episoade din seria TV "Agnes de ci de la Varda", din 2011.

Toate filmele sale combină ficţiunea cu documentarul.

De-a lungul timpului a câştigat numeroase trofee, precum Ursul de Argint, la Festivalul de la Berlin, pentru "Le bonheur" (1965), Leul de Aur la Veneţia, pentru "Vagabond", premiul EFA pentru regie, pentru "The Gleaners and I", premiul César, pentru "Plajele lui Agnès". Creaţia sa a fost recompensată cu Carosse d'Or la Festivalul de la Cannes, un premiu César onorific, un Leopard de Aur onorific, la Locarno, precum şi premiul pentru întreaga carieră din partea Academiei de Film Europene (EFA).

Pe lângă filme, Agnès Varda a realizat expoziţii de fotografie şi instalaţii de artă.

În 2019, cineasta a lansat la Berlin producția "Varda par Agnès", o peliculă de 115 minute care aruncă o privire asupra carierei sale în film.