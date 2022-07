Agenția Națională Antidrog mutata din cadrul MAI la IGPR ?

Federatia Neguvernamentala Antidrog si CIADO România privesc cu cea mai mare ingrijorarea discutiile din mediile Ministerul Afacerilor Interne, Romania privind posibilitatea trecerii A.N.A. (Agenția Națională Antidrog) ca si serviciu in cadrul IGPR. Guvernul Emil Boc a mai facut aceasta miscare total neinspirata in perioada cand crestea virtiginos consumul de droguri (etnobotanicele) lucru dovedit fatidic sistemului, fapt pentru care ANA a fost readusa dupa 2 ani in cadrul Ministerului dar din pacate tinuta subfinantata. Nu intelegem logica actualei conduceri a MAI prin care reduce atributiile Agentiei, dand campaniile de prevenire pe Litoral, festivaluri catre IGPR cand conform legii coorodonatorul de politici este Agentia. IGPR neavand structura de prevenire specializata in prevenirea consumului de droguri, alternative la consum si logic nici resura umana, fianciara, logistica suficienta.

Solicitam premierului Nicolae Ionel Ciucă, ministrului afacerilor interne dl. Lucian Bode sa nu repete greselile din trecut ale Guvernului. Sa treaca Agenția Națională Antidrog in subordinea fie a Guvernului Romaniei prin SGG fie in subordinea Parlamentului. Tratamentele sa treaca de drept la Ministerul Sanatatii. Sa se adopte de Guvern de urgenta Programul de Interes National ce "zace" prin sertarele MAI de peste 2 luni.