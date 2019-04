DOCUMENT Agentul guvernamental al României la CEDO acuză ÎCCJ de dezinformare - Solicită CCR constatarea conflictului privind completurile specializate

Agentul guvernamental al României la CEDO transmite, într-un punct de vedere adresat CCR, privind problema completurilor specializate ale ÎCCJ, că sesizarea formulată de Florin Iordache este admisibilă, chiar dacă nu a fost făcută de președintele de drept al Camerei Deputaților, contrazicând astfel susținerile președintelui ÎCCJ. Mai mult, Viorel Mocanu acuză ÎCCJ de dezinformarea opiniei publice.

Citeste AICI DOCUMENTUL transmis CCR

"Apreciem că Decizia CCR nr. 538/2018 invocată de către Înalta Curte de Casație și Justiție în susținerea excepției inadmisibilității prezentei cereri nu își găsește aplicabilitatea în speța de față, invocarea ei fiind realizată în mod formal, cu unicul scop de a fi antamată o falsă problemă , pentru dezinformarea opiniei publice, dată fiind notorietatea și caracterul prezumat al înaltului nivel de calificare de care se bucură reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție. Spunem acest lucru deoarece, în realitate, considerentele aceste Decizii demonstrează opusul temei invocate, în sensul că delegarea de atribuții, ca instituție juridică de natură a asigura, temporar, continuitatea în activitatatea operativă și decizională a unei entități publice, cu scopul de a fi evitate blocajele, este o activitate legitimă, validă și, evident, legală", se arată în document.

Citeste si SRI a trimis ANI note secrete cu încadrare juridică pentru 600 de oameni cu funcții în stat / Raportul Comisiei SRI din Parlament

In punctul de vedere se mentioneaza ca legiuitorul nu a investit de drept toti judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu competenta de a solutiona in prima instanta cauze de coruptie, dand exemplu art 29 din Legea 78/2000 modificata , care "prevede cu titlu imperativ constituirea completelor specializate pentru judecarea in prima instanta a infractiunilor prevazute de aceasta lege".

"În speța de față , nesocotirea voinței legiuitorului și încălcarea unei norme juridice imperative aflată în vigoare etse de natură a se converti într-o flagrantă încălcare a dreptului intern, aspect în raport de care vă solicităm să constatați existența unui conflict juridic de natură constituțională și să asigurați un remediu efectiv pe plan intern în acest sens", mai spune agentul guvernamental la CEDO, in punctul de vedere.