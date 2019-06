Agricost - investiție de 35 de milioane de euro în agricultură

Compania Agricost, care deţine 57.000 de hectare de teren agricol în Insula Mare a Brăilei, plănuieşte să investească în 2019 şi 2020, 35 de milioane de euro în tehnologii, echipamente şi utilaje agricole performante, potrivit newsweek.ro.

"Până acum am investit cel puţin 100 de milioane de euro. Doar schimbarea echipamentelor - unele au sosit deja, urmează să achiziţionăm şi altele - înseamnă o investiţie de 35 de milioane de euro, în doi ani de zile (anul acesta şi la anul), pentru că avem un grad ridicat de productivitate a muncii pe care vrem să îl îmbunătăţim", a anunţat directorul general Agricost, Lucian Buzdugan.În cadrul unui tur privat dedicat presei, organizat cu ocazia "Agricost Open Day", directorul general al companiei a precizat că ferma cultivă, deja, 2.500 de hectare de lucernă, iar în decursul acestui an ar urma să fie semănate alte 2.500 de hectare cu aceeaşi cultură.

De asemenea, Lucian Buzdugan a menționat că unul dintre obiective este să înfiinţeze în Insula Mare a Brăilei 12.500 de hectare de lucernă, nivelul de profitabilitate la această cultură fiind unul foarte ridicat, de aproximativ 500 de euro pe hectar, în cazul producţiei exportate.

Pentru realizarea programului de cultivare cu lucernă a 12.500 de hectare, în teritoriul agricol precizat, sunt necesare cinci fabrici de uscare a culturii, fiecare dintre ele presupunând o investiţie de 18 milioane de euro, a menționat Lucian Buzdugan.



Totodată, directorul general Agricost a mai afirmat că urmează să mai construiască încă o staţie de uscare a lucernei, pe lângă cea pe care compania o operează, deja, în Insula Mare a Brăilei.



"Ne-am setat acest obiectiv (n.r. să cultive cu lucernă 12.500 de hectare), deoarece este o cultură pentru care avem desfacere şi profitabilitate. Deocamdată, avem aproximativ 2.500 de hectare de lucernă pentru producţie şi circa 300-400 hectare pentru sămânţă", a menționat Lucian Buzgugan.



În prezent, 2.000 de tone de lucernă din producţia Agricost sunt vândute în România, la două ferme din judeţele Iaşi şi Ialomiţa, restul mergând la export, în ţările arabe.



"Noi am prefera, ne dorim, să vindem întreaga producţie de lucernă pe piaţa internă, întrucât profitabilitatea este mai mare decât la export şi în acest fel am putea beneficia şi de mai multe subvenţii decât în prezent", a adăugat Lucian Buzdugan.



Compania primeşte, anual, subvenţii europene şi naţionale de circa 10 milioane de euro.



Agricost este cea mai mare exploataţie agricolă din UE, având o suprafaţă de 57.000 de hectare şi realizând anual o producţie totală de peste 400.000 de tone. Agricost operează, în Insula Mare a Brăilei, 29 de ferme vegetale, unde cultivă: grâu, orz, rapiţă, floarea soarelui, porumb, soia, lucernă.



În anul 2017, Agricost a încasat subvenţii în valoare de 11,34 milioane de euro. Compania activează în sectorul agricol, având în concesiune de la statul român circa 56.000 de hectare de teren agricol în Insula Mare a Brăilei. Agricost are ca activitate principală cultivarea şi comercializarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase şi alte culturi nepermanente.



Anul agricol 2018-2019 a fost cel mai secetos din toată cariera sa, cu doar o treime din media multianuală a precipitațiilor. Însă ce e dramă pentru Buzdugan, pentru restul fermierilor ar fi definiția unui an grozav la nivel de recolte așteptate pe cele 15.000 ha care încă nu sunt irigate.



Însă salvarea recoltelor nu ar fi fost posibilă dacă tehnologul nu ar stăpâni toate secretele inovațiilor din domeniu. De la lucrări agricole menite să păstreze cât mai multă apă în sol, până la fertilizarea variabilă și etapizată pe faze de creștere, la densitatea de semințe la hectar și redefinirea distanței între plante pe rând și între rânduri.



Anul trecut, SC Agricost a fost preluată de compania Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite, Consiliul Concurenţei autorizând tranzacţia în iulie 2018.



Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi comercializării cu amănuntul a florilor şi plantelor naturale, a materialului săditor pentru plante şi pomi, a îngrăşămintelor naturale şi a materialelor pentru reabilitarea terenurilor agricole etc.



Conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), în anul 2018 compania din judeţul Brăila a avut o cifră de afaceri netă de 375,39 milioane de lei, în creştere cu 4,5% faţă de anul precedent, înregistrând un profit net de 80,2 milioane de lei.



900 de angajați



Utilajele singure ar fi inutile, dacă în spate n-ar fi cei 900 de oameni care lucrează în IMB pentru Al Dahra Agricost. Aceștia sunt supuși anual, pe perioada de iarnă, unor traininguri cu profesioniști în domeniu, care îi țin la curent cu cele mai bune practici la nivel mondial.



De asemenea, anual 100 de ingineri sunt trimiși pe banii companiei într-o excursie într-o mare capitală, de obicei europeană și la fel, 100 de muncitori/an, împreună cu soțiile, primesc prin rotație cadou o vacanță de o săptămână într-un loc la alegere. Până acum angajații Agricost au vizitat Ierusalimul, muntele Athos, Roma.