Ai carte ai parte... la Zalău

"Ai carte, ai parte!", un proiect al Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu", una dintre cele mai mari din Zalău, prin care se dorea stimularea apetitului elevilor pentru lectură, s-a transformat, miercuri, într-o inedită iniţiativă prin care curtea unităţii de învăţământ fost transformată într-un imens teren de joacă, în vederea continuării educaţiei formale din sala de clasă.

Iniţiativa a beneficiat de sprijinul administraţiei locale, al mediului de afaceri şi de implicarea voluntară a cadrelor didactice.

Astfel, prima zi de şcoală după vacanţa de primăvară a fost una extrem de animată în curtea Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" din Zalău, cu copiii jucând şotron, admirând planetele din sistemul nostru solar, buchisind tabla înmulţirii sau pur şi simplu alergând de la un desen la altul. De departe, atracţia principală a fost gardul şcolii, pe care doritorii şi/au putut lăsa amprenta palmelor, după ce mâinile le-au fost pictate cu o vopsea specială."Astăzi am venit aici să-mi pun amprenta pe zid. Sunt foarte frumoase aceste jocuri şi abia aşteptăm să ne jucăm cu ele. Prima zi de şcoală este foarte frumoasă", spune, cu un zâmbet larg pe faţă, Matei, elev în clasa a III-a la Şcoala 'Mihai Eminescu' citat de Agerpres.Proiectul inaugurat miercuri, în chiar prima de şcoală după vacanta de primăvară, a pornit de la o idee a unui inimos grup de cadre didactice din cadrul şcolii, care, în urmă cu doi ani, s-au gândit să încurajeze şi să susţină apetitul pentru lectură remarcat la mulţi dintre elevi, prin transformarea unei clădiri abandonate din curtea unităţii de învăţământ într-o mini-bibliotecă.Pentru a obţine finanţare pentru acest proiect, pe care l-au intitulat "Ai carte, ai parte!", au solicitat sprijin financiar unor multinaţionale din Zalău. Din discuţiile cu reprezentanţii companiilor, a rezultat o idee mult mai generoasă, care a inclus şi reamenajarea unei părţi din curtea şcolii, pentru activităţile în aer liber ale elevilor."Pentru că suntem la şcoală, avem în centrul atenţiei copiii şi lumea lor. O lume a culorilor, prieteniei sincere, a imaginaţiei debordante, a spiritului jucăuş. Elevii sunt inspiraţia nostră şi pentru că nu ne este deloc indiferent ceea ce se întâmplă cu ei, am ales să ne implicăm. (...) Am iniţiat proiectul de parteneriat educaţional cu titlul 'Ai carte, ai parte!' din dorinţa de a pune la dispoziţia copiilor un loc atractiv, colorat şi funcţional în acelaşi timp, dar şi din nevoia de siguranţă în curtea şcolii. La început au fost nişte idei disparate, ca nişte flash-uri, legate de lectură, de jocuri cu caracter practic-aplicativ, iar mai apoi totul a prins contur, liantul fiind ideea de siguranţă. De-a lungul timpului am constatat că elevii şcolii noastre sunt preocupaţi de lectură. Acest lucru se poate observa prin faptul că, la nivelul claselor, există cluburi de lectură şi strategii personalizate de promovare a lecturii. Îi vedem de multe ori citind în curte, putând fi un exemplu pentru alţi elevi. Astfel, am considerat că ar fi oportun ca, în curtea şcolii, să existe locuri special amenajate pentru cititori şi o bibliotecă deschisă care să funcţioneze după principiul 'Ia o carte, lasă o carte!''', a precizat, le festivitatea de inaugurare, unul din iniţiatorii proiectului, profesoara de învăţământ primar Mirela Cimpoieş.Ba mai mult, iniţiatorii proiectului au considerat că o parte din curtea şcolii trebuie să fie gândită şi amenajată astfel încât să permită continuarea educaţiei formale din sala de clasă, având în vedere că activităţile în aer liber pot şi trebuie să susţină curricula de studiu pentru cât mai multe materii. Spre exemplu, învăţarea literelor, a numeraţiei, a fracţiilor sau a punctelor cardinale devine mai aplicată şi concretă dacă se desfăşoară prin joc, într-un spaţiu amenajat corespunzător cu ajutorul marcajelor speciale pe asfalt, a spus profesoara Mirela Cimpoieş.Echipa Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" a avut alături în proiect parteneri atât din mediul privat, cât şi din administraţia locală.Astfel, o multinaţională a finanţat decorarea curţii şcoli cu jocuri funcţionale, administraţia locală a asfaltat spaţiul dedicat proiectului, iar o altă multinaţională a donat cărţile necesare."Sunt oameni cu viziune, cu o reală cultură a voluntariatului, receptivi la nevoile comunităţii, deschişi spre educaţie, care au înţeles ethosul şcolii şi impactul proiectului. Cu ajutorul lor am adus culoare în curtea şcolii prin amplasarea acestor jocuri funcţionale de asfalt, am renovat vechiul chioşc pentru a-l putea transforma într-o bibliotecă deschisă, am recondiţionat paleţi din care s-au realizat rafturi pentru peste 500 de cărţi şi, spunem noi, am adus zâmbete şi bucurie în joaca şi învăţarea viitoarelor generaţii de elevi", a adăugat Mirela Cimpoieş.Totul a inclus o substanţială muncă de voluntariat din partea cadrelor didactice, dar şi a unor angajaţi din cele două companii."Proiectul este, în primul şi în primul rând, despre voi, despre copiii acestei şcoli, care sperăm că veţi avea pauze deosebite de acum încolo, iar legat de modul în care acest proiect a fost implementat, doresc să felicit această simbioză între colectivul de cadre didactice foarte implicat, autorităţile locale şi companiile locale care au participat la proiect", a declarat, la rândul ei, Codruţa Hodrea, reprezentant al uneia dintre companiile implicate în proiect.Proiectul de reamenajare a unei părţi curţii Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" din Zalău, astfel încât copiii să-şi petreacă în mod activ pauzele dintre ore este realizat în premieră pentru unităţile de învăţământ din judeţ, iar acest exemplu ar putea fi multiplicat şi la alte şcoli