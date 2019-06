Air Canada va relua din 7 iunie zborurile directe din Bucureşti către Canada

Air Canada Rouge va relua din 7 iunie zborurile directe din Bucureşti către Canada, iar săptămânal, în plin sezon, vor fi operate şase curse non stop către Montreal şi Toronto, a anunţat, luni, compania, potrivit news.ro

Aceste zboruri directe transatlantice au fost reintroduse anul trecut după o pauză de peste 10 ani.

”Începând cu 7 iunie, Air Canada Rouge reia zborurile directe către Montreal şi Toronto, intrând în al doilea sezon de operare din România. Cursele vor fi realizate până în data de 7 octombrie. În perioada 24 iunie – 7 septembrie, sunt programate săptămânal şase curse către Canada, faţă de patru în restul perioadei de operare", arată un comunicat al companiei.

Zborurile vor avea o durată de aproximativ 10 ore şi vor fi operate cu aeronave Boeing 767-300.

”Air Canada este singura companie aeriană nord-americană care are o cursă directă din România către Canada. Ne bucurăm să conectăm printr-un zbor non stop Bucureşti de Toronto şi Montreal. În primul an de operare am văzut o creştere a cererii pentru curse din România către America de Nord. Prin urmare, în 2019, am luat decizia să oferim şi mai multe zboruri directe”, a declarat Nedime Konuksever - Country Manager Romania, Europa de Est şi Turcia, în comunicat.

Noutatea pentru zborurile operate în 2019 este introducerea internetului wi-fi de mare viteză, prin satelit, care permite utilizatorului să posteze video live, să navigheze pe internet şi să facă cumpărături în timpul zborului.

Air Canada Rouge este linia aeriană de leisure a operatorului aerian Air Canada. Cu zboruri în peste 70 de destinaţii din întreaga lume, Air Canada Rouge, cu o echipa de 2.000 de angajaţi şi peste 50 de aeronave, a deservit mai bine de 25 de milioane de clienţi din momentul lansării, în urmă cu cinci ani de zile.