Air Force One schimbă schema de culori pentru aeronava prezidențială: Joe Biden a renunțat la modelul ales de Donald Trump

Pentru cele două avioane care în prezent sunt construite de Boeing pentru a înlocui actuala flotă îmbătrânită a Casei Albe, preşedintele american a optat pentru albastru deschis şi alb, culori clasice introduse de John Kennedy în urmă cu peste şase decenii.

Donald Trump, care a părăsit funcţia prezidenţială în ianuarie 2021, a dorit să schimbe schema de culori a viitoarelor aeronave, optând pentru roşu, alb şi albastru închis. El avea un model al viitorului avion în aceste culori pe o măsuţă de cafea din Biroul Oval. Potrivit planurilor lui Donald Trump, avionul prezidenţial ar fi urmat să aibă o dungă roşie pe mijloc şi să fie albastru închis în partea inferioară, amintind de steagul american, conform News.ro

Noile culori au provocat însă probleme tehnice pentru ingineri, iar vineri un comunicat al Forţelor Aeriene a precizat că există posibile întârzieri şi se fac teste pentru a obţine nuanţa de albastru mai închis dorită.

Prin urmare, noul avion Air Force One va semăna cu aeronava actuală, deşi albastrul va fi "uşor mai modern" şi nu va exista metal lustruit pe fuselaj "deoarece aliajele din materialul de construcţie al avioanelor comerciale moderne nu permit acest lucru".

Termenul Air Force One este folosit pentru a se referi la două aeronave prezidenţiale diferite. La bord, preşedintele îşi poate exercita toate prerogativele funcţiei sale în timp ce se află în aer, inclusiv lansarea unui atac nuclear. Acestea sunt echipate cu cele mai noi sisteme de navigaţie şi de apărare, cum ar fi un sistem antirachetă şi un fuselaj rezistent la explozii, şi dispun de o zonă medicală.

Se aşteaptă ca noile aeronave prezidenţiale să fie livrate în 2027 şi 2028, iar câştigătorul alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi primul care se va îmbarca la bordul lor. Avioanele operaţionale actuale vor zbura până atunci, în pofida creşterii costurilor de întreţinere şi a pieselor învechite.

US Air Force found a political-free reason to reject Trump’s Air Force One livery:



“A thermal study later concluded the dark blue in the design would require additional FAA qualification testing for several commercial components due to the added heat in certain environments.” pic.twitter.com/Vz4gRpqzC7