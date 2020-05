Ajunsă la Bruxelles, Laura Codruța Kovesi duce grija poporului român: Nu am cerut despăgubiri pentru că n-am vrut ca românii să plătească pentru o decizie a CCR

Laura Codruța Kovesi a spus, marți seara, referitor la decizia emisă de judecătorii CEDO în cazul revocării sale din funcția de șef al DNA, că nu a vrut să ceară despăgubiri financiare pentru că nu a dorit „să plătească românii pentru o decizie a CCR”.

„Dacă aș fi cerut despăgubiri materiale - și le-aș fi obținut, cu siguranță - ar fi fost plătite din bugetul de stat, de către români. Nu am vrut să plătească românii pentru o decizie CCR. (...) În decizia Curții Constituționale, CCR a limitat dreptul meu de a contesta revocarea. Prin această limitare mi s-a încălcat un drept fundamental. În motivare CEDO explică de ce mi s-a încălcat și dreptul la liberă exprimare. Ca atare, nu există motive reale de revocare. (...) Decizia CEDO spune că atunci când magistrații își fac treaba corect nimeni nu trebuie să-i schimbe din funcție pe motive politice”, a spus Kovesi, marți seara, într-o intervenție la Digi 24.

Fostul șef al DNA a spus că nu are niciun mesaj pe care să i-l transmită lui Tudorel Toader.

„Nu am ce să-i transmit (lui Tudorel Toader - n.r.). Spun doar că atunci când am făcut această acțiune a spus că nu am nicio șansă”, a mai spus Kovesi.

Judecătorii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) au ajuns la concluzia că demiterea Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA a fost abuzivă și că fosta şefă a DNA nu a avut cum să conteste decizia. Mai mult, CEDO spune că dreptul la liberă exprimare i-a fost încălcat Laurei Codruţa Kovesi.

Concret, magistraţii europeni spun că Laura Codruţa Koveşi nu a putut contesta decizia de revocare a sa din funcţie, având în vedere că decretul de revocare a venit în urma unei decizii a Curţii Constituţionale care sesiza un conflict intre preşedintele României şi Ministerul Justiţiei, fără ca fostă şefă a DNA să fie parte din acest proces.

Mai mult, judecătorii CEDO sunt de părere că Laurei Codruţa Kovesi i-a fost încălcat şi dreptul la liberă exprimare, atunci când a fost demisă de la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru că a criticat modificările care urmau să fie aduse legilor justiţiei, motiv pentru care a fost demisă.

În acest context, președintele României, Klaus Iohannis, a afirmat, marți, că judecătorii de la Curtea Constituțională (CCR) au obligația de a revizui „de îndată„ decizia referitoare la revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

„Drepturile fundamentale ale omului depășesc frontiera unui stat. Accesul liber la justiție și libertatea de exprimare sunt valori esențiale pentru o societate democratică. Sfidând toate argumentele pe care le-am invocat la vremea respectivă, (...) Curtea Constituțională a decis revocarea sa din funcţie la propunerea unui ministru al Justiţiei de foarte tristă amintire. O asemenea decizie a CEDO fără precedent (...) nu poate rămâne fără consecinţe. Credibilitatea CCR, afectată oricum de unele decizii controversate luate în ultimii ani, este acum şi mai afectată. Curtea Constituțională face parte din ansamblul autorităţilor statului român şi este obligată de a respecta Constituţia”, a declarat Klaus Iohannis.

