Ajutor din China pentru județul Alba - Peste 20.000 de măşti şi 2.000 de costume de protecţie, oferite de Provincia Gansu

Provincia chineză Gansu trimite judeţului Alba, cu care este înfrăţit din 2004, echipamente medicale şi de protecţie, a anunţat luni seara Consiliul Judeţean (CJ) Alba potrivit Agerpres.

"În această perioadă dificilă, în care nevoia de echipamente medicale şi de protecţie este stringentă, Provincia Gansu, înfrăţită cu judeţul Alba, ne întinde o mână de ajutor şi ne trimite materiale de protecţie, împreună cu un mesaj de suflet: 'Prieteniile înmulţesc bucuriile şi împărtăşesc necazurile'. În scurt timp, 2.000 de costume de protecţie, 2.000 de măşti N95 şi 20.800 de măşti de uz general, aflate acum în tranzit via Shanghai, vor ajunge în judeţul nostru. Mulţumim prietenilor noştri chinezi pentru ajutor şi gândurile bune!", transmite CJ Alba pe pagina sa de facebook.Preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel, anunţase duminică, tot printr-o postare pe facebook, că guvernatorul provinciei chineze şi-a exprimat disponibilitatea de a oferi asistenţă judeţului Alba, în condiţiile în care Gansu are deja experienţă în lupta cu COVID-19."Înţelegem că virusul COVID-19 continuă să se răspândească în România şi judeţul Alba se confruntă cu o mare provocare. În numele Guvernului Provinciei Gansu şi a celor 26 de milioane de oameni din Gansu, îmi exprim solidaritatea noastră cu cetăţenii din judeţul Alba. Provincia Gansu a făcut eforturi neîntrerupte în lupta sa cu boala pentru a asigura siguranţa localnicilor şi a cetăţenilor străini aflaţi aici. Până în data de 16 martie, la ora 20,00, nu existau cazuri noi de localnici confirmaţi sau suspectaţi, ci doar 42 de cazuri venite din altă parte. Gansu şi Alba împărtăşesc o prietenie tradiţională. Judeţul Alba şi-a exprimat solidaritatea cu cetăţenii din Gansu în timpul crizei de coronavirus, lucru pentru care vă suntem recunoscători. Provincia Gansu va oferi asistenţă Albei, atât cât de mult putem", i-a transmis guvernatorul Provinciei Gansu preşedintelui CJ Alba.Din 2004, judeţul Alba şi provincia Gansu, una dintre cele mai întinse din China, au încheiat un protocol de prietenie şi colaborare. Gansu are o suprafaţă de două ori mai mare decât cea a României şi o populaţie de circa 26 de milioane de persoane.