Al doilea om în stat CRITICĂ raportul MCV: Comisia intră într-o zonă politică, care nu e justificată

Călin Popescu Tăriceanu susține că va analiza raportul MCV, menționând că, din informațiile preliminare, Comisia Europeană a intrat într-o zonă politică, nejustificată.

"Nu am vazut, am o serie de informatii preliminare. Asteptam adoptarea lui. Va trebui analizat din două perspective: una nefireasca, politica, pentru ca raportul MCV s-a dorit sa fie tehnic, juridic, si una din perspectiva tehnica. Comisia intra intr-o zona politica, care nu e justificata. Am vazut in ultima perioada o serie de abordari politice care pun sub semnul intrebarii modul in care comisia lucreaza cu statele membre", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

"Evident ca actuala comisie nu este obiectiva. Spre exemplu, este o referire la modalitatea de numire si revocare a procurorilor de rang inalt si de revocare a doamnei Kovesi', a completat presedintele Senatului.