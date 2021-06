Al şaptelea film din seria Conjuring a fost vizionat de 36.690 de spectatori în primul weekend

Lungmetrajul horror „Trăind printre demoni: E mâna diavolului/ The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, cu Vera Farmiga şi Patrick Wilson în rolurile principale, a înregistrat cel mai bun debut în România de la începutul pandemiei.

Al şaptelea film din universul „Conjuring", produs de New Line Cinema şi distribuit de Warner Bros. Pictures şi Vertical Entertainment, a fost vizionat în primul weekend de 36.690 de spectatori şi a generat încasări în valoare de 784.670 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Astfel, „Trăind printre demoni: E mâna diavolului" a înregistrat cel mai bun debut în box office-ul naţional de la începutul pandemiei, scrie News.ro.

Având la bază dosarele reale ale lui Ed şi Lorraine Warren, filmul lui Michael Chaves dezvăluie o poveste care îi şochează chiar şi pe experimentaţii investigatori. Unul dintre cazurile senzaţionale din dosarele lor începe cu lupta pentru sufletul unui băiat şi îi duce dincolo de tot ce văzuseră până atunci, pentru a marca primul caz din istoria Americii în care un suspect de crimă invocă posesia demonică drept strategie de apărare.

Filmele care au înregistrat, cel mai recent, încasări mai mari în primul weekend au fost „Miami Bici”, „Sonic the Hedgehog” şi „Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, cu 3.354.715 lei, 919.230 de lei, respectiv 786.885 de lei, în luna februarie a anului 2020, înainte ca pandemia să fie declarată.

Locul al doilea la nivel naţional între debuturile din ultimele 15 luni este ocupat de filmul live-action „Tom and Jerry”, producţie Warner Bros., care a fost vizionat de 32.432 de spectatori şi a generat încasări de 682.209 lei în primele zile de la lansare.

În urmă cu o săptămână, filmul „Suflet/ Soul”, premiat cu Oscar pentru „cel mai bun lungmetraj de animaţie”, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc cu încasări de peste 299.000 de lei. Cifrele înregistrate la debutul său pe marile ecrane din ţară i-au garantat la acel moment statutul de cea mai bună lansare de anul acesta în România.

Acum, animaţia s-a clasat pe locul al cincilea, după ce a generat încasări de 148.356 de lei. Numărul spectatorilor nu a fost comunicat de distribuitor.

În actualul top, locurile trei şi patru sunt ocupate de debuturile „Cruella” şi „Boss Level. Capcana timpului”.

Filmul cu Emma Stone în rol principal, povestea personajului Cruella de Vil dinainte de a teroriza căţeii din Londra, aşa cum a fost prezentată în filmul animat „101 Dalmaţieni” din 1961, a generat încasări de 411.020 de lei.

Lungmetrajul SF de acţiune „Boss Level. Capcana timpului”, cu Mel Gibson şi Naomi Watts în distribuţie, a fost vizionat de 6.930 de spectatori şi a generat încasări de 156.385 de lei.

Top 10 al box office-ului românesc de weekend este completat de comedia „O schemă de milioane/ The Comeback Trail” (2020), cu Robert De Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones, comedia romantică „Iubire, nunţi & alte dezastre/ Love, Weddings & Other Disasters” (2020), cu Diane Keaton şi Jeremy Irons, filmul de acţiune „The Marksman: În bătaia puştii”, cu Liam Neeson, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, de Radu Jude, şi de drama „Încă un rând/ Another Round”, de Thomas Vinterberg.