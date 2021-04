Alan Shearer şi Thierry Henry, primii jucători incluşi în Premier League Hall of Fame

Atacantul englez Alan Shearer, ex-Newcastle United, şi atacantul francez Thierry Henry, ex-Arsenal, au devenit primii doi jucători incluşi în Premier League Hall of Fame, galeria vedetelor din prima ligă engleză de fotbal, transmite Reuters.

Shearer este golgheterul all-time al Premier League, cu 260 de goluri marcate în 14 sezoane în tricoul lui Newcastle United şi apoi în cel al lui Blackburn Rovers. Fostul internaţional englez, care a câştigat titlul în 1995 cu Blackburn, este singurul jucător care a înscris cel puţin 100 de goluri în liga engleză la două cluburi diferite.

''Când te uiţi la ce jucători incredibili au binecuvântat Premier League, mă simt foarte onorat să mă alătur Hall of Fame. Ceea ce am vrut mereu a fost să fiu fotbalist profesionist. A fost visul meu să fac asta, să câştig trofee şi să marchez pe St. James Park, să port numărul nouă. M-am bucurat fiecare minut de asta'', a declarat Shearer într-un comunicat.Thierry Henry a marcat 175 de goluri în 258 meciuri disputate în Premier League, în tricoul lui Arsenal, devenind golgheterul all-time al ''tunarilor''. El a câştigat două titluri şi a fost jucător de bază al echipei ''Invincibililor'', care nu a pierdut niciun meci în sezonul 2003-2004. În sezonul precedent, Henry a egalat recordul de pase decisive (20) din liga engleză.''Să fiu inclus alături de Alan Shearer între primii doi acceptaţi în Premier League Hall of Fame este mai mult decât special. Când eram tânăr, încercam să mă asigur că pot obţine o pereche de ghete şi acum vorbim de Hall of Fame'', a spus Thierry Henry.Premier League a precizat că Hall of Fame ''sărbătoreşte talentul şi realizările celor care au apărut campionat de la înfiinţarea sa în 1992 şi că jucătorii trebuie să fie retraşi înainte de 1 august 2020 pentru a fi eligibili''.Hall of Fame trebuia să fie lansat anul trecut de Premier League, dar evenimentul a fost amânat pentru 19 aprilie 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.