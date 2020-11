Album cu fotografii ale lui Costică Acsinte din Primul Război Mondial, perioada Interbelică şi Slobozia mijlocului de secol 20, lansat online

Un album virtual cu fotografii de Costică Acsinte însoţit de clipuri audio şi video ce invită publicul tânăr în România anilor 1920 - 1960 va fi lansat luni online, anunţă Asociaţia Culturală Control N, potrivit news.ro.

Albumul este disponibil online pe www.acsinte100.ro, începând de luni. Proiectul este bazat pe expoziţia cu acelaşi nume organizată în opt oraşe din ţară cu ocazia Centenarului, în urmă cu doi ani.

Fotografiile semnate de Costică Acsinte din Primul Război Mondial, perioada Interbelică şi Slobozia mijlocului de secol 20, sunt însoţite de discuţii despre istorie şi fotografie, lecturi ale unor scrisori şi jurnale din război şi amintiri dintr-o copilărie în oraşul Slobozia.

Experienţa virtuală este împărţită în trei capitole.

"Nu mişcaţi!" propune o selecţie de portrete de militari din timpul Primului Război Mondial şi din perioada interbelică. Ele sunt însoţite de nouă clipuri audio despre istoria şi arta fotografică din acele vremuri, realizate de istoricul Ciprian Plăiaşu (revista Historia) şi de regizorul şi fotograful Vlad Petri.

"Să-mi trimiţi carte să vin la dumneata" conţine o serie de patru video-uri ce conturează o imagine intimă a Primului Război Mondial şi perioadei interbelice din perspectiva vieţii cotidiene şi de familie. Fotografiile lui Costică Acsinte din acea perioadă sunt însoţite de lectura unor fragmente de scrisori, cărţi poştale, jurnale şi note de front din volumul „Scrisori de pe front”, alcătuit de Mirela Florian.

"În Foto Splendid, Slobozia!" publicul se va întâlni cu poetul Mircea Dinescu, care povesteşte despre copilăria şi adolescenţa sa din oraşul Slobozia, la mijlocul anilor 50, dar şi despre Costică Acsinte, fotograful unde mergea împreună cu mama sa în vremea copilăriei.

"Negustor de îngheţată şi de mere băgate în zahăr ars din ăla roşu era unul, Done. Era cel mai tare din oraş. După asta era fotograful Acsinte care era mai puţin celebru decât Done că pe noi ne interesau dulciurile în primul rând. Însă la un an sau doi ani veneam şi ne făceam poze acolo. …Şi bunicii mei se fotografiaseră la el, şi părinţii, şi iată că am apucat şi noi", spune Mircea Dinescu.

Constantin C. Axinte, cunoscut drept Costică Acsinte, s-a născut pe 4 iulie 1897. În timpul Primului Război Mondial s-a înrolat voluntar ca fotograf de război şi a făcut parte din Secţia Foto a Escadrilei 1. După cei patru ani petrecuţi pe front, a publicat un album ce conţinea 327 de fotografii de pe front. Printre cei fotografiaţi se regăseau Regele Ferdinand, Regina Maria, Prinţul Carol, Generalul Eremia Grigorescu, Generalul Berthelot şi mulţi soldaţi şi ofiţeri. În 1930, a deschis un studio foto în centrul oraşului Slobozia - "Foto Splendid Acsinte", unde a lucrat până în 1960, când s-a pensionat, dar nu a încetat să fotografieze. Costică Acsinte a lăsat în urmă peste 5000 de negative fotografice pe plăci de sticlă, un număr mai mic de planfilme şi numeroase printuri fotografice.

Invitaţii speciali ai proiectului "Acsinte.100" - program educaţional pentru adolescenţi sunt istoricul Ciprian Plăiaşu şi regizorul şi fotograful Vlad Petri. Ciprian Plăiaşu vorbeşte despre România în timpul Primului Război Mondial, în timp ce Vlad Petri face o incursiune în arta foto-grafică a acelor vremuri. Comentariile lor pot fi ascultate în capitolul Nu mişcaţi!

Absolvent al UNATC, specializarea Imagine Film şi Televiziune și al unui Master de Antropologie Vizuală și Media de la Universitatea Freie din Berlin, Vlad Petri este regizor şi fotograf. A realizat documentarele: “Revelion 2008” (2009), “București, unde ești?” (2014) şi „Cerbul a trecut prin faţa mea” (2020). Se află în producţie cu două filme documentare - „Noi avem toţi munţii ăştia” şi „Ultima vizită” care vor fi finalizate în 2021-2022.

Absolvent al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Istorie şi al unui Master în Istoria Men-talităţilor, Ciprian Plăiaşu este project manager, editor coordonator şi moderator TV la Revista Historia şi preşedinte al Asociaţiei de Turism Istoric. A colaborat ca istoric consultant cu Mind-scape Studio pe numeroase proiecte precum: Cluj-Napoca: The Heart Of Transylvania, Zilele Aradului – 3D video mapping, sau Casa Darvas Oradea, The Child's Room.