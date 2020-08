ALDE acuză amenințări mafiote în campania din București

Candidatul ALDE la Primăria Sectorului 3, Bogdan Valentin-Brătianu, spune că dosarul de candidaturi al PNL a fost la un pas de invalidare, context în care reprezentantul ALDE a fost amenințat cu clanuri interlope.

„Aș fi preferat să nu se întâmple asta dar astăzi, la Biroul Electoral de Sector, dosarul de candidaturi al PNL a fost la un pas de invalidare din cauza nerespectarii procedurilor legale in vederea depunerii. Doar excesul de bunăvoință a locțiitorului președintelui comisiei (președintele a votat împotrivă) a făcut posibilă validarea in extremis. Aș fi zis că se mai întâmplă, dacă nu ar fi vorba de exact acel partid care, de aproape un an, siluiește Constituția, sfidează legislația și încalcă sistematic și minimele principii care stau la baza unei societăți democratice. În general, nu consider că este un lucru bun eliminarea unui competitor într-o cursa electorală altfel decât prin vot, dar în cazul acesta sunt decis să depun o contestație împotriva validării candidaturii. O fac pentru că nu le mai suport aroganța, nesimțirea cu care se eschiveaza in fata oricarei responsabilitati, aruncând în spatele altora vina pentru propriile greșeli. Dura lex, sed lex.

P.S.: Mai exista un motiv foarte serios: reprezentantul nostru în comisie, o fată cu mult bun-simț, a fost direct amenințată în stil mafiot, cu posibilitatea trimiterii clanuri lor pe capul ei, de către unul dintre reprezentanții PNL. Mizerabil”, a scris pe Facebook, miercuri, Bogdan Valentin-Brătianu.

