ALDE joacă la două capete: alianță cu Pro România la centru, coaliție cu PSD în teritoriu

ALDE a ieșit de la guvernare și s-a aliat cu Pro România, dar calculele de la București nu sunt valabile și în teritoriu. Încă o filială ALDE rămâne la guvernare. În Bistrița-Năsăud, oamenii lui Călin Popescu Tăriceanu au bătut palma cu social-democrații și vor continua colaborarea. Niciun membru ALDE nu va exclus din structurile administrative județene. Înțelerea vine după ce și în județul Iași șeful PSD al CJ a stabilit cu vicepreședinte CJ de la ALDE că alianţa PSD-ALDE din Consiliul Judeţean Iaşi nu se va destrăma.

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, care conduce şi Consiliul Judeţean, a declarat miercuri că va continua colaborarea cu ALDE la nivel local şi că niciun liberal-democrat nu va fi exclus din structurile administrative, potrivit Agerpres. El a anunțat că a discutat cu liderii locali ai ALDE şi s-a luat "decizia unanimă" de a continua colaborarea.

„Eu sunt politician la nivel local şi mi-e greu să ştiu ce s-a întâmplat acolo, ce s-a discutat, de unde şi până unde, dar alianţa cu ALDE va continua fără niciun fel de rezervă. Am discutat şi cu domnul preşedinte Moniţa (preşedintele interimar al ALDE Bistriţa-Năsăud, Ioan Moniţa - n.r.), azi dimineaţă am avut o discuţie şi cu domnul vicepreşedinte Ţintean (vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Ioan Ţintean, fost lider judeţean al ALDE - n.r.), la ora 14,00 am avut o discuţie cu consilierii judeţeni. Deciziile unanime ale noastre sunt să continuăm colaborarea noastră", a afirmat liderul judeţean al PSD.

Radu Moldovan spune că nu i-a fost transmisă o decizie a conducerii centrale a PSD potrivit căreia reprezentanţii ALDE să fie excluşi din structurile administrative locale şi a adăugat că "suntem într-un partid democratic şi nu poate centrul să decidă orice".

Întrebat dacă ar trebui ca PSD să iasă de la guvernare, Moldovan a răspuns că acest lucru nu ar trebui să se întâmple câtă vreme mai pot fi puse în practică măsurile din programul de guvernare.

"N-am analizat acest subiect, ca să pot da un răspuns concret în momentul de faţă. Dacă avem capacitatea ca măsurile din programul de guvernare pentru cetăţeni să fie implementate în continuare, merită PSD să facă orice tip de sacrificiu ca aceste măsuri să fie implementate", este de părere Moldovan.