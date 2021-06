Alegeri interne în PNL cu săgeţi către Orban: 'Nu a fost niciodată printre priorităţile organizaţiei centrale'

Deputatul Gabriel Avrămescu, care s-a înscris în cursa pentru şefia Organizaţiei Judeţene a PNL Buzău, susţine în mesajul de dinaintea alegerilor că Buzăul ”nu a fost niciodată printre priorităţile organizaţiei centrale”, dar şi că liberalii buzoieni au făcut parte mai degrabă dintr-o filială de sacrificiu pentru conducerea de la Bucureşti.

Parlamentarul liberal care este în prezent preşedinte interimar al organizaţiei judeţene a PNL Buzău susţine că s-a înscris în cursă pentru a fi votat lider al filialei pentru a reclădi o echipă puternică în acest judeţ, căruia conducerea centrală a partidului nu i-ar fi acordat atenţie în trecut.

"Candidez la alegerile, din 3 iulie, pentru conducerea filialei PNL Buzău, pentru că am încredere că pot reclădi o echipă puternică, chiar dacă Buzăul nu a fost niciodată printre priorităţile organizaţiei centrale. De altfel, încă din campania electorală pentru parlamentare, am simţit că liberalii buzoieni au făcut parte, mai degrabă, dintr-o filială de sacrificiu pentru conducerea de la Bucureşti. E dificil pentru o echipă să conducă o campanie şi să organizeze alegeri fără sprijinul celor mai importanţi lideri. Avem însă la dispoziţie trei ani de acum să demonstrăm că putem să venim în faţa buzoienilor cu candidaţi pregătiţi să continue proiectul început de mine şi echipa mea la alegerile parlamentare şi anume - Dezvoltarea Buzăului", spune Avrămescu, potrivit news.ro.

Avrămescu susţine că dacă va fi ales lider al PNL Buzău, dezvoltarea judeţului, fie că este vorba despre modernizarea infrastructurii, creşterea nivelului de trai, atragerea de investitori, dezvoltarea economică şi socială, va reprezenta un obiectiv pe care îl va urmări concomitent cu dezvoltarea echipei PNL Buzău.

"Construcţia filialei judeţene este prioritatea mea pentru ca mai apoi să putem vorbi concret despre dezvoltarea Buzăului. Îmi mai doresc ca odată cu preluarea conducerii PNL Buzău să scot filiala din izolare. Consider că un mare dezavantaj al vechii conduceri a fost strategia funcţionării „închise”. Acest lucru trebuie să se schimbe! De altfel, în tot acest timp, cât am fost preşedinte interimar, vocea PNL Buzău a început să se audă şi am reuşit să integrez filiala judeţeană, în echipa regională. În ultima perioadă am făcut paşi importanţi în concretizarea relaţiilor cu liderii care leagă Buzăul de Bucureşti, mai ales că avem obiective de dezvoltare comune, mă refer aici la constructia autostrăzii Ploieşti-Buzău. Astfel, îmi doresc evoluţia pas cu pas a filialei Buzău. Echipă regională din care facem astăzi parte are o voce unită. Mai avem mult de muncă, dar schimbarea de mentalitate politică este esenţială pentru a reuşi să reclădim echipa de la Buzău", afirmă el.

La Buzău, duminică, 27 iunie, vor avea loc alegerile pentru şefia filialei municipale, la care s-au înscris doi candidaţi: senatorul Vlad Pufu şi Gabriel Laurenţiu Banu.

Alegerile pentru filiala judeţeană vor avea loc pe 3 iulie iar în cursa pentru prima funcţie s-au înscris, în afară de Avrămescu, alţi 5 liberali.