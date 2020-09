Alegeri locale - Dacian Cioloș îl sprijină pe Stelian Ion la Primăria Constanța

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş îi îndeamnă pe oameni să meargă la urne pe 27 septembrie şi să-l voteze pe Stelian Ion la Primăria Constanţa, municipiul putând "renaşte" dacă va fi făcută "alegerea judicioasă".

"Constanţa poate renaşte dacă face alegerea judicioasă. Stelian Ion cunoaşte foarte bine cum stau lucrurile în Constanţa, (...). E un avocat, un om al dreptăţii şi justiţiei (...), el este cel care a fost în fruntea rezistenţei care s-a construit în Parlamentul României împotriva PSD-iştilor care vroiau să hăcuiască justiţia din România. Şi a făcut asta nu pentru că este un bun profesionist, dar şi pentru că este un om obsedat de curăţenie, şi la propriu, şi la figurat. Şi Constanţa are nevoie de asta. Stelian e un om de viziune, un om care vede lucrurile în perspectivă, (...) ştie ce e de făcut aici. Şi îl asigur pe Stelian, îi asigur pe constănţeni, că vor avea tot sprijinul meu, cu toată experienţa mea de fost prim ministru, fost comisar european, de actual europarlamentar, să facă ceea ce şi-a propus pentru Constanţa", a spus marţi Cioloş la un eveniment electoral al USR PLUS, la care şi-au prezentat candidaturile Stelian Ion - la Primăria Constanţa, Remus Negoi - la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Edward Nedelcu - la CJ Constanţa şi Alina Stoian - la Primăria Lumina.Cioloş a afirmat că alegerile locale trebuie să fie câştigate de cei mai buni, subliniind totodată că USR PLUS Constanţa este în creştere în sondajele de opinie."Eu îndrăznesc, aici la Constanţa, să îi rog şi pe colegii liberali să nu mai ducă în derizoriu această candidatură (n. r. - Stelian Ion), această candidatură care creşte de la o lună la alta, de la o săptămână la alta şi sunt convins va creşte de la o zi la alta, pentru că are un om care convinge, care vine cu o echipă care convinge şi cred că este în interesul constănţenilor să avem o competiţie cinstită, onestă şi cel mai bun să câştige. (...) Pe 27 septembrie este unul dintre momentele cheie când putem schimba lucrurile în viaţa noastră şi putem da o nouă perspectivă României. Ieşiţi la vot pe 27 septembrie, votaţi Stelian Ion la Primăria Constanţa, votaţi candidaţii Alianţei USR PLUS la Consiliul Judeţean, la consiliile locale. (...) Momentul renaşterii Constanţei poate să se întâmple acum", a spus Cioloş.Potrivit acestuia, Alianţa USR PLUS este "cu adevărat o alternativă"."Principalul mesaj pe care vreau să îl transmit din partea Alianţei USR PLUS, a candidaţilor noştri, este că venim ca să ne asigurăm că acea curăţenie pe care o vrem în vieţile noastre acasă, acolo unde ne facem viaţa, o vrem şi în comunităţile noastre. Asta este prima promisiune pe care o facem şi constănţenilor, şi românilor, că vom începe cu o curăţenie. (...) Al doilea mesaj este că nu venim doar să spunem că vrem o Românie fără hoţie şi fără corupţie, şi venim să vă spunem că avem şi un plan de dezvoltare şi ştim ce-i de făcut. Vă propunem candidaţi oameni care au reuşit deja în vieţile lor profesionale, care chiar dacă sunt tineri au în spate unii dintre ei chiar zeci de ani în care au pus pe picioare afaceri, au gestionat afaceri, unii au ştiut să gestioneze şi bani publici, alţii să gestioneze grupuri importante de oameni. Avem oameni care s-au implicat şi civic în aceşti ani, pentru că nu le-a plăcut ce au văzut în comunităţile în care trăiau", a declarat Dacian Cioloş.El a menţionat că pentru USR PLUS "cuvântul cheie", mai ales în aceste momente de criză, este "investiţii"."Rolul unui primar sau al unui consilier local sau judeţean, sau al preşedintelui de Consiliu Judeţean nu este doar să mai toarne câte un asfalt sau să mai pună câţiva copaci (...), ci rolul lui e să ajute la dezvoltarea comunităţii. Să investească în infrastructură de educaţie, de sănătate, să atragă investiţii care să creeze locuri de muncă. Asta propunem să facem la nivel local şi asta va fi abordarea noastră şi când vom ajunge la guvernare. Asta a fost abordarea cu care am mers în parlamentul European şi, la un an de mandat acolo, venim azi şi spunem că am avut şi noi contribuţia substanţială, semnificativă, aş îndrăzni să spun determinantă pentru ca România să poată beneficia în următorii 7 ani de aproape 80 miliarde de euro care trebuie investiţi, de data asta în interesul românilor", a spus copreşedintele USR PLUS.Dacian Cioloş a precizat că deşi Constanţa este unul dintre cele mai importante porturi la Marea Neagră şi zonă turistică, aceste oportunităţi nu au fost valorificate în folosul comunităţii din cauza "grupurilor de interese"."Constanţa este poarta turistică pentru litoralul Mării Negre, dar şi locul de intrare şi ieşire a o serie de produse de care depinde economia românească. (...) La 30 de ani de la Revoluţie, cu resursele şi potenţialul pe care le are Constanţa, acest loc ar fi trebuit să arate altfel astăzi. Constanţa nu este doar un oraş care să se compare cu Clujul, cu Timişoara, Iaşiul etc, Constanţa este unul din cele mai importante porturi la Marea Neagră şi îndrăznesc să spun cel mai important port european la Marea Neagră. Şi deci Constanţa ar trebui să se compare cu astfel de locuri din Europa care au această oportunitate şi care au valorificat-o altfel decât a valorificat-o Constanţa. (...) Constanţa, de câteva zeci de ani, a devenit captivă unor grupuri de interese, reţele mafiote aproape, pentru că unii din capii acestei mafii politice sunt la puşcărie, alţii sunt în curs de cercetare, o mafie care a ţinut captivă Constanţa şi care a privit orice investiţie aici, în primul rând pentru interesul lor. Şi ceea ce mai vedem noi pentru interesul comunităţii e mai degrabă reminiscenţă a ceea ce a fost gândit pentru interesul acestor grupuri", a declarat Dacian Cioloş.