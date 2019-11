Alegeri prezidențiale 2019 - Cotele la pariuri: candidatul care te poate îmbogăți

Casele de pariuri se întrec în oferte pentru alegerile prezidențiale, iar pariorii pot face bani frumoși dacă nimeresc procentajul. Conform cotelor oferite de Casa Pariurilor, marele favorit este Klaus Iohannis, iar finala o va juca cu Viorica Dăncilă.

Klaus Iohannis are o cotă de 1.15 să câștige prezidențialele și 1.03 să ajungă în turul II. În schimb, Viorica Dăncilă are o cotă de 10 să câștige prezidențialele, dar 1.85 să ajungă în turul II.

O situație atipică este în cazul lui Dan Barna, cel care are o cotă de 2.20 să ajungă în turul II, dar o cotă de 5 să câștige alegerile prezidențiale într-o finală cu Iohannis.

O surpriză majoră în primul tur i-ar îmbogăți pe cei care pariază. Mircea Diaconu are o cotă de 5 să ajungă în turul II, în timp ce Theodor Paleologu are o cotă de 12. Kelemen Hunor și restul candidaților au cotă 200 să ajungă în turul II.

Candidatul care are cele mai mari șanse să-i îmbogățească pe pariori este Theodor Paleologu, cotele acestuia fiind cele mai ridicate, raportat la șansele avute în alegeri.

Foarte atractive sunt și cotele pentru rezultatul din primul tur. Dacă Iohannis scoate peste/sub 40%, atunci pariorul are o cotă de 1.85. Aceeași cotă o are și Viorica Dăncilă, dar pentru un procent de 17%, în timp ce Dan Barna are aceeași cotă pentru un procent de 16%.

Toate biletele câștigătoare vor fi validate de casele de pariuri doar după ce se face anunț oficial de la Biroul Electoral Central.