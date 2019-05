Alejandro Gonzalez Iñárritu, preşedintele juriului de la Cannnes, împotriva lui Trump şi a platformelor de streaming

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va începe marţi seară cu proiecţia lungmetrajului „The Dead Don’t Die” al lui Jim Jarmusch, selectat în competiţie, iar actriţa franceză Charlotte Gainsbourg şi actorul spaniol Javier Bardem vor fi gazdele ceremoniei de deschidere.

Regizorul mexican Alejandro Gonzalez Iñárritu, preşedintele juriului competiţiei, a vorbit, într-o conferinţă de presă dedicată debutului ediţiei de anul acesta a celui mai important festival de film din lume, despre Donald Trump şi zidul pe care preşedintele american susţine că îl va construi la graniţa cu Mexicul, şi despre sălile de cinema pe care le-a apărat în faţa giganţilor de streaming.

„Nu sunt un politician. Ca artist, pot exprima prin munca mea şi cu inima deschisă ceea ce cred că este sincer. Cred că problema cu ce se întâmplă acum este ignoranţa. Oamenii nu ştiu, astfel că sunt uşor de manipulat”, a spus Iñárritu.

Cineastul, premiat de patru ori cu Oscar, cel mai recent pentru „The Revenant” (2015), a mărturisit că a încercat să exprime experienţa imigranţilor în filmul lui „Carne y Arena”, VR, care a avut premiera la Cannes în urmă cu doi ani.

„Ştim cum se încheie această poveste, dacă păstrăm experienţa”, a făcut el referire la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. „Credem că evoluăm tehnologic şi în social media. Pare că fiecare mesaj de pe Twitter este o cărămidă în izolare şi în crearea de ameninţări şi paranoia”.

Iñárritu a fost prezent la conferinţă alături de ceilalţi opt membri ai juriului - actriţa Elle Fanning (SUA), regizoarea şi scenarista Alice Rohrwacher (Italia), actriţa şi regizoarea Maimouna N’Diaye (Burkina Faso), regizoarea şi scenarista Kelly Reichardt (SUA), scriitorul şi creatorul de benzi desenate Enki Bilal (Franţa) şi cineaştii Yorgos Lanthimos (Grecia), Robin Campillo (Franţa) şi Paweł Pawlikowski (Polonia).

Iñárritu, primul mexican preşedinte al juriului din istoria Festivalului de la Cannes a ţinut un discurs aprins despre importanţa experienţei din sala de cinema.

„Cred cu adevărat că să te uiţi nu înseamnă să vezi un film. Să te uiţi înseamnă ceva. Să vezi este altceva. Cinema-ul s-a născut să fie cunoscut într-o experienţă comună”, a mai afirmat el.

Cineastul a adăugat că nu crede că giganţii de streaming ar putea înlocui vreodată complet experienţa de cinema.

„Nu am nimic împotriva urmăririi unui film pe telefon, pe iPad, pe computer, dar ştiu că să urmăreşti un film acolo nu este acelaşi lucru... Netflix face o treabă minunată. Este minunat că există pe TV. De ce să nu permitem oamenilor să aleagă cinema-ul?”.

Divergenţele dintre Cannes şi Netflix au apărut în urmă cu doi ani, după ce producţii ale reţelei au fost incluse în selecţia oficială a festivalului, iar aceasta nu s-a supus regulilor - de a difuza filmele în sălile de cinema în urma evenimentului.

În competiţia de anul acesta au fost selectate 21 de lungmetraje: „The Dead Don't Die”, de Jim Jarmusch, „Dolor y Gloria”, de Pedro Almodóvar, „Il traditore”, de Marco Bellochio, „The Wild Goose Lake”, de Diao Yinan, „Parasite”, de Bong Joon Ho, „Le Jeune Ahmed”, de Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne, „Roubaix, une lumiére!”, de Arnaud Desplechin, „Atlantique”, de Mati Diop, „Matthias et Maxime”, de Xavier Dolan, „Little Joe”, de Jessica Hausner, „Sorry We Missed You”, de Ken Loach, „Les misérables”, de Ladj Lee, „A Hidden Life”, de Terrence Malick, „Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles, „La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, „Frankie”, de Ira Sachs, „Portrait de la Jeune Fille en Feu”, de Céline Sciamma, „It Must be Heaven”, de Elia Suleiman, „Sybil”, de Justine Triet, „Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino şi „Mektoub, My Love: Intermezzo”, de Abdellatif Kechiche.

România, pe lângă prezenţa în competiţie, mai este reprezentată în Semaine de la Critique de scurtmetrajul „Ultimul drum spre mare” al lui Adi Voicu.

În plus, regizorul şi producătorul Cătălin Mitulescu face parte din juriul de scurtmetraje şi al secţiunii Cinéfondation.

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 14 - 25 mai.

Lungmetrajul „The Specials/ Hors Normes”, de Olivier Nakache şi Eric Toledano, cu Vincent Cassel şi Reda Kateb în distribuţie, va fi proiectat în închiderea ediţiei de anul acesta.

Actorul Alain Delon va fi recompensat cu Palme d'Or onorific.