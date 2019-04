ALERTĂ - Comisia Europeană ameninţă România după votul din Parlament: 'Dacă preocupările nu sunt abordate, Comisia Europeană va trebui să acţioneze rapid'

Comisia Europeană anunță că va analiza decizia luată miecuri în Parlament cu privire la codurile penale, după care va stabili ce pași trebuie urmați, afirmând, prin purtătorul de cuvânt Christian Wigand, că România trebuie să relanseze procesul de reforme, altfel CE să acționeze rapid.

CITEŞTE ŞI: Grijă mare la cumpărăturile de Paşte! Ce trebuie observat atent la carnea de miel şi la ouă

„Suntem la curent cu votul pe tema revizuirii Codurilor Penale, care a avut loc astăzi în Parlamentul României. Vom analiza cu atenție măsurile adoptate înainte de a decide următoarele etape. Înțelegem că nu au fost promulgate încă și nici nu au intrat în vigoare.



Daţi-mi voie să vă reamintesc că Comisia a avut o poziţie foarte clară în ceea ce priveşte situația statului de drept în România. România trebuie să reia urgent procesul de reforme. Dacă preocupările noastre nu sunt abordate, Comisia va trebui să acționeze rapid și să utilizeze mijloacele pe care le are la dispoziție”, a precizat purtătorul de cuvânt al CE.

("We are aware of the vote on the revised Criminal Codes which took place in the Romanian Parliament today. We will carefully study the adopted measures before deciding on next steps. We understand that they have not yet been promulgated or entered into force.

Let me remind you that the Commission has been very clear on its position on the rule of law situation in Romania. Romania urgently needs to put the reform process back on track. If our concerns are not met, the Commission will have to act swiftly, and use the means at its disposal.")

CITEȘTE ȘI: Dovedit ştiinţific: Fructul care te fereşte de cancer, boli de inimă şi anxietate

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal şi a celui de procedură penală. Procedura parlamentară a fost reluată după ce lui Tudorel Toader i s-a reproşat că nu iniţiază OUG pentru aceste modificări.

Președintele PSD Liviu Dragnean a declarat miercuri că proiectul a fost votat fără a se modifica o virgulă după ce a trecut de Curtea Constituțională.