ALERTĂ - Atac ARMAT în estul Germaniei: Mai multe victime / FOTO

Cel puțin două persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unui atac armat produs miercuri în orașul Halle, din estul Germaniei, a informat Poliția germană, citată de site-ul Deutsche Welle, conform Mediafax.

Atacul s-a produs în apropierea unei sinagogi, iar autoritățile informează că suspecții sunt căutați de Poliție. Poliția din Halle a confirmat că au fost trase „mai multe focuri de armă”, iar suspecții au părăsit locul atacului cu ajutorul unui autoturism.

Autoritățile i-au sfătuit pe cetățeni, prin intermediul Twitter, „să rămână în case sau să se adăpostească într-un loc sigur”.

Potrivit postului de televiziune MDR, unul dintre suspecți purta o vestă de tip militar și avea „mai multe arme” asupra sa.

#BREAKING Death toll in #Halle shooting rises to 2, the shooter is on the run, according to #Germany police. The shooting occured during Yom Kippur, the holiest day in the Jewish tradition pic.twitter.com/ekGmJxRoA5